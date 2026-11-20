„Gabea Newella znám. Docela dlouho jsme si spolu povídali. Znám také spoustu lidí, kteří pro něj pracovali. Jsem si jistý, že se někde najde pár nespokojených bývalých zaměstnanců, ale každý, koho znám a kdo s ním přišel do styku, si ho váží a obdivuje ho,“ napsal Petersen na X.
„A se Steamem doslova hlídá brány pekelné – chrání všechny hráče před hrůzami toho, co by se stalo, kdyby se poskytovateli stali paraziti jako Disney, EA nebo Microsoft. Kéž žije věčně,“ uzavřel.
Reagoval tak na vlídná slova, která na adresu Newella pronesla šéfredaktorka SuperYacht Times Francesca Websterová. Ta doslova řekla, že to, jak přistupuje k posádce, v tomto odvětví ještě neviděla.
Herní místnost na jachtě Leviathan
Newell totiž na své jachtě Leviathan, která měří 111 metrů, proměnil hlavní salón, který bývá vyhrazen VIP hostům, ve velkou společnou jídelnu, v níž každý den jí spolu s posádkou.
Posádka má přístup do řady prostor, které jí nejsou obvykle vyhrazeny, jako bazén, basketbalové hřiště či místnost pro hraní her. Ta mimochodem obsahuje patnáct PC gamingových stanic a dva závodní simulátory. Není proto divu, že zatímco retence posádky je v tomto odvětví běžně jen pár měsíců, u Newella je průměr 4,5 roku.