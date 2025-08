„Páni pekla přicházejí, aby pohltili náš svět. Spása nespočívá ve Světle... ale v tobě.“

Slavná značka Diablo, založená na hromadné likvidaci monster všeho druhu, zkusí zaujmout v nové podobě. Středobodem Diablo: The Roleplaying Game je více než 300stránková příručka Core Rulebook, která obsahuje nejenom pravidla, ale má se věnovat také mytologii světa a nabídnout stylové ilustrace.

O herním systému prozatím víme jen to, že bude založen na vlastních mechanismech, které vycházejí z házení speciálně navržených šestistěnných kostek. Co se povolání týče, na výběr budou barbar, druid, rogue, nekromant a kouzelnice.

Diablo: The Roleplaying Game Diablo: The Roleplaying Game

Když se hrdinové vypraví do kobek likvidovat v poměrně rychlém tempu nepřátele, nebudou slabí a nezkušení, jako na první úrovni, ale naopak už s plnou výbavou.

„Je to v podstatě kooperativní hra, do které se můžete kdykoli zapojit nebo z ní kdykoli odejít, a to pouze u svého jídelního stolu s kostkami. Mezi autory těchto dobrodružství patří John Harper (tvůrce Blades in the Dark) a Graham McNeill (autor asi pěti milionů knih Warhammer),“ píše se v oficiálním oznámení.

Co se aktuálních plánů týče, na podzim bude spuštěna kampaň na platformě Kickstarter. Hotový produkt se k zákazníkům dostane během roku 2026.

Herní Diablo

Co se herního Diabla týče, kromě mobilního Diablo: Immortal běží sezony v Diablu 4. Diablo 4 prozatím rozšířila slabší expanze Vessel of Hatred, další se dočkáme během roku 2026.

Diablo 4 Diablo IV: Vessel of Hatred Diablo Immortal