Diablo 4 ukázalo rozšíření. Nové povolání už je ve hře, má to však háček

Ondřej Zach
  10:53
Během předávání cen The Game Awards došlo k odhalení v pořadí již druhé expanze pro Diablo 4. Nese podtitul Lord of Hatred a láká na novou postavu.

Diablo 4 se povedlo. S novým obsahem po vydání je to ovšem jako na houpačce, přičemž první expanze Vessel of Hatred vyloženě šlápla vedle. To si ovšem tvůrci v době, kdy slavné značce dávno vyrostla dravější konkurence, nemohou moc dovolit.

Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
29 fotografií

S odhalenou expanzí Lord of Hatred se tak vrací oblíbené povolání paladina, za nějž lze hrát již nyní. Má to ovšem háček. Musíte si předobjednat expanzi, která vychází až 26. dubna. Vláda Bobbyho Koticka z Activisionu, na níž Microsoft navázal, tak zjevně zanechala na Blizzardu hluboké šrámy. K paladinovi každopádně patří štít, přičemž lze hrát v mantinelech čtyř základních archetypů (Arbiter, Zealot, Judicator, Juggernaut).

Není to ovšem jediné nové povolání. S vydáním se hráči mohou těšit na ještě jedno, prozatím ovšem nebylo odhaleno, o koho půjde. Hráči se vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace.

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred

Chrámy jsou ovšem zaplaveny mořem a lesy dusí popel. Démonické síly se valí přes pobřeží, zatímco Mephistovi věrní ovládají Sanctuary. Po událostech z Vessel of Hatred se po Skovosu šíří zvěsti o prorokovi, který se objevil v Temisu, zářivém hlavním městě.

Blizzard dále slibuje přepracovaný end-game, itemizaci i systém dovedností u všech tříd. A kdo si koupil první expanzi, může si vyzvednout bundle Herald of Hatred Pet Bundle, a získat tak pejska se zajímavým pekelným efektem.

Gameplay Lord of Hatred

