Diablo 4 odhalilo pátou postavu, nekromant si podmaňuje nemrtvé

Ačkoliv Blizzard ještě pod Microsoft nepatří (akvizici musí schválit regulační úřady), dává smysl, že to, na čem studio pracuje, uvidíme právě v rámci show Xboxu. A stálo to za to.

Blizzard totiž oficiálně odhalil pátou hratelnou postavu, která tak uzavírá startovní sadu (již oznámené postavy: druid, barbar, tulák, čarodějka). Je jí kněz Rathmy, kterého většina světa zná jako nekromanta. Je to klasický vyvolávač, který si podmaňuje nemrtvé, každopádně uvidíme, jakými dalšími způsoby půjde díky talentům hrát. Nové herní mechanismy, mezi něž patří Kniha mrtvých, představí v pondělí večer.

Tvůrci dále zmínili bohaté možnosti přizpůsobení postavy, a to jak vizuální, tak pomocí stromu dovedností. Otevřený svět má umožnit hrát si zcela podle svého. „Neexistuje jediný způsob, jak hru hrát; hráči si sami razí cestu vpřed a nelineárním způsobem utvářejí svůj osud podle vlastního výběru,“ říkají tvůrci.

Jedním z nových prvků jsou pevnosti, které velmi dobře známe z jiných her a fungují vlastně stejně. Pevnosti jsou místa obsazená pekelnými služebníky. Pokud všechny pobijeme a pevnost „vyčistíme“, trvale se tato místa promění a nalákají nedémonické obyvatele. Tímto způsobem si také můžeme zpřístupnit nový dungeon, kterých má být skoro 150 celkem.

Komentovaný nový gameplay:

Diablo 4 vyjde během příštího roku na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a PlayStation 5. Napříč všemi platformami slibuje nejenom cross-play, ale také cross-progression. Tvůrci přepracovali způsob formování skupiny, takže se budou moci sdružovat i hráči nezávisle na úrovni své postavy či rozehrané příběhové linii

Dokončením příběhu hra samozřejmě nekončí. End-game obsah zahrnuje dungeony na úrovni nightmare s novými úkoly. Další výzvy má zprostředkovat systém nazvaný Tree of Whispers, který cyklí různé úkoly a odměňují zkušenostmi, materiálem na craft či legendární výbavou. „Jakmile dosáhnete maximální úrovně, odemkne se vám deska Paragonů a s ní stovky volitelných cest, kterými můžete dále upravovat build svého hrdiny,“ slibují tvůrci.

Pokazit se toho může samozřejmě ještě hodně, ostatně Blizzard má ohledně své reputace co napravovat. Nicméně minimálně temná vizuální stránka vypadá opravdu parádně a podle dostupných informací se vývoj ubírá správným směrem. Nebo máte jiný dojem?