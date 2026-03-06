Blizzard v únoru u příležitosti třicátého výročí značky Diablo překvapil hráče, když do Diabla 2: Resurrected vydal placené DLC, které hru rozšířilo právě o Warlocka. Nové povolání se ve hře objevilo 25 let po vydání originálu.
Warlock také zamíří i do mobilního Diabla Immortal a samozřejmě i Diabla 4. A právě v Diablu 4 je popisován jako temný princ zkázy, který provádí zakázané rituály, aby si přivolal démony, podmanil si je a na bojiště seslal pekelný oheň. Warlock ovšem není služebníkem pekla, je jeho zkázou, protože jeho nečisté plody používá proti němu samému.
Warlock využívá dva vlastní zdroje. Wrath (hněv) slouží k sesílání různých schopností, zatímco Dominance (nadvláda) se spotřebovává při vyvolávání démonů a při používání jejich schopností.
Zajímavé to začne být až na úrovni 30, kdy si hráči vyberou jeden ze čtyř úlomků duše. Na základě toho získají démona, který předurčí jejich herní styl.
- Legion se zaměřuje na kvantitu. Vyvoláváte hordy menších démonů, které vedete pomocí démona Ae’grona.
- Vanguard vás promění v monstrum v první linii. Využívá démona Abodiana a transformaci Demonform.
- Mastermind se zaměřuje na klam a ovládání bojiště. Spolupracuje s démonem Laalishem a využívá neviditelnost.
- Ritualist pracuje s krví a mocnými rituály. Využívá démona Vollacha a mechanismus Overpower, kdy jeho schopnosti mají dodatečné efekty.
V Lord of Hatred se hráči vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. Blizzard slibuje přepracovaný end-game, itemizaci i systém dovedností u všech tříd. Na tuto expanzi jsou navázána dokonce dvě nová povolání. Warlock vyjde až při vydání 28. dubna, Paladin je k dispozici už od prosince – ale pouze pro ty, kteří mají hru předobjednanou.