Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4

Ondřej Zach
  9:34
O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.

Blizzard v únoru u příležitosti třicátého výročí značky Diablo překvapil hráče, když do Diabla 2: Resurrected vydal placené DLC, které hru rozšířilo právě o Warlocka. Nové povolání se ve hře objevilo 25 let po vydání originálu.

Warlock ve hře Diablo 4
Warlock také zamíří i do mobilního Diabla Immortal a samozřejmě i Diabla 4. A právě v Diablu 4 je popisován jako temný princ zkázy, který provádí zakázané rituály, aby si přivolal démony, podmanil si je a na bojiště seslal pekelný oheň. Warlock ovšem není služebníkem pekla, je jeho zkázou, protože jeho nečisté plody používá proti němu samému.

Warlock využívá dva vlastní zdroje. Wrath (hněv) slouží k sesílání různých schopností, zatímco Dominance (nadvláda) se spotřebovává při vyvolávání démonů a při používání jejich schopností.

Warlock ve hře Diablo 4

Warlock ve hře Diablo 4

Zajímavé to začne být až na úrovni 30, kdy si hráči vyberou jeden ze čtyř úlomků duše. Na základě toho získají démona, který předurčí jejich herní styl.

  • Legion se zaměřuje na kvantitu. Vyvoláváte hordy menších démonů, které vedete pomocí démona Ae’grona.
  • Vanguard vás promění v monstrum v první linii. Využívá démona Abodiana a transformaci Demonform.
  • Mastermind se zaměřuje na klam a ovládání bojiště. Spolupracuje s démonem Laalishem a využívá neviditelnost.
  • Ritualist pracuje s krví a mocnými rituály. Využívá démona Vollacha a mechanismus Overpower, kdy jeho schopnosti mají dodatečné efekty.

Warlock ve hře Diablo 4

Warlock ve hře Diablo 4

V Lord of Hatred se hráči vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. Blizzard slibuje přepracovaný end-game, itemizaci i systém dovedností u všech tříd. Na tuto expanzi jsou navázána dokonce dvě nová povolání. Warlock vyjde až při vydání 28. dubna, Paladin je k dispozici už od prosince – ale pouze pro ty, kteří mají hru předobjednanou.

Témata: Diablo IV, Diablo

