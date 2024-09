Diablo 4 vydělalo ohromné peníze, lidé neváhají kupovat kosmetické předměty

O tom, že komerční výsledky akčního RPG Diablo 4 nebudou špatné, jsme věděli už z dřívějška, když se Blizzzard pochlubil, že je to jeho nejrychleji prodávaná hra. Konkrétní čísla aktuálně prozradil na svém profilu na síti LinkedIn produktový manažer Harrison Froeschke, který po zájmu médií svůj profil skryl (via Gamepressure).

Napsal například, že in-game obchod s kosmetickými předměty vydělal přes 150 milionů dolarů. Jako svůj úspěch uvedl: „Řízení strategie monetizace kosmetických produktů obchodu, cen, balíčkových nabídek, personalizovaných slev a plánování roadmapy, které přinesly na mikrotransakcích víc než 150 milionů dolarů.“

Diablo 4 ovšem vstoupilo do klubu her, jejichž příjmy překonaly hranici miliardy dolarů. „Realizoval všechny kroky prodeje hry od předobjednávky hry až po první rozšíření, a to prostřednictvím konfigurace a spolupráce s ostatními týmy, což vedlo k celkovým příjmům přes jednu miliardu dolarů,“ napsal o sobě dále.

Lidé v in-game obchodě nakupují, Diablo 4 přesto vydělává hlavně na prodejích vlastní hry. Spiritborn je tak trochu čtyři povolání v jednom.

Diablo 4 se odehrává padesát let po událostech v Reaper of Souls a vypráví příběh o návratu Lilith, dcery nenávisti, do říše smrtelníků Sanctuary. Na výběr je pět povolání: Barbarian, Sorcerer, Rogue, Necromancer a Druid, které si lze volbami v košatých talentových stromech přizpůsobovat. Svět Sanctuary je výrazně rozmáchlejší a nabízí řadu vedlejších aktivit. Vizuálně se hra vrátila k temným kořenům. Tvůrci už pracují na dvou expanzích, první z nich – Vessel of Hatred – vyjde 8. října. Kromě regionu Nahantu představí i nové povolání Spiritborn.