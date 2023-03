Pekelné brány Diabla 4 se v pátek otevřou všem, připravte se

Betaverzi si prozatím mohli vyzkoušet pouze ti, kteří si hru předobjednali. Kdo hrál minulý víkend, postavy se mu přenesou do další bety (ale ne do plné verze). V nadcházející betě si už zahrají všichni. Je to tedy ideální příležitost vyzkoušet si, zda vám pojetí Diabla 4 sedí. My byli nadšení víc, než jsme si zpočátku byli ochotni připustit, ostatně přečtete a prohlédněte si více na Bonuswebu zde.

Kdy budu moct hrát?

Hrát půjde od pátku 24. března od 17:00 do neděle 26. března do 20:00. Herní data si lze stáhnout už nyní.

Na čem lze betu vyzkoušet?

Na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S. V betě není třeba mít aktivní předplatné PS Plus / Xbox Live, v plné verzi už ovšem ano.

Co budu moct vyzkoušet?

V nové betě půjde hrát za všech pět startovních povolání (Barbarian, Sorcerer, Rogue, Necromancer a Druid), a to v rámci prologu a prvního aktu. K dispozici dále budou i vedlejší úkoly a world bossové. Levelovat lze až na úroveň 25.

Jsou nějaké odměny za hraní bety?

Ano, dva tituly a kosmetická odměna v podobě spícího vlčka na zádech. Zisk prvního titulu je podmíněn vkročením do města Kyovashad ve Fractured Peaks, druhého a vlka pak dosažením úrovně dvacet.

Rozjedu hru na svém PC?

Minimum (low, 30 fps) Doporučená sestava (medium, 60 fps) OS 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Procesor Intel Core i5-2500K / AMD FX-8100 Intel Core i5-4670K / AMD R3-1300X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM Grafika NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 280 NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470 Místo na disku SSD, 45 GB SSD, 45 GB

Můžu si někde zkusit naklikat talenty?

Ano, třeba zde.

Kdy vychází plná verze?

6. července 2023