Jen ať si přijdou. Filmeček z Diablo 4: Lord of Hatred je famózní

Ondřej Zach
  9:42
Lord of Hatred je v pořadí již druhá expanze pro akční hru na hrdiny Diablo 4. Ještě před vydáním 28. dubna se můžete podívat na úvodní filmeček. Příznivé jsou i první recenze.

Lord of Hatred završí ságu Age of Hatred, kterou započala základní hra DIablo 4 a pokračovala skrze nepříliš povedenou expanzi Vessel of Hatred.

V nejnovějším filmečku sledujeme střet Neyrelle s pánem nenávisti Mephistem, přičemž hranice mezi realitou a halucinací se volně prolíná. Víc už ale neprozradím, podívejte se sami.

Diablo 4: Lord of Hatred
Poměrně příznivé jsou i první recenze, v době psaní článku je u PC verze na agregátoru hodnocení Metacritics slušných 83 procent. Recenzenti chválí silný příběh, nová povolání a spoustu vylepšení.

„Nevím, jestli mi Lord of Hatred stačí k tomu, abych se stal na Diablo 4 znovu beznadějně závislý, jako jsem byl na začátku, ale příběh kampaně na mě udělal dojem, podobně jako ten původní, a líbí se mi jak nové zóny, tak i povolání,“ napsal Paul Tassi z Forbesu a udělil 8,5 z 10.

„Lord of Hatred dokázal téměř nemožné: je to inovativní rozšíření, které zásadně vylepšuje základní hru Diablo 4, a zároveň nabízí působivé vyvrcholení příběhu, které skvěle vyvažuje velkolepost s emocionální hloubkou,“ píše VG247 a uděluje 4/5.

Diablo 4: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred

„Hra Lord of Hatred přesně ví, jaké by mělo Diablo být, a přesto vám překvapivě dlouhou dobu nabízí něco úplně jiného. Jasnou oblohu, klidné vody a verzi Sanctuary, která se ještě nezhroutila. A když k tomu nevyhnutelně dojde, Mephisto upevní svou moc a všechno se začne rozpadat, má to mnohem větší dopad,“ píše The Gamer a dává 4/5. Chválí také obě nová povolání.

Hráči se vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. Chrámy jsou ovšem zaplaveny mořem a lesy dusí popel. Démonické síly se valí přes pobřeží, zatímco Mephistovi věrní ovládají Sanctuary. Po událostech z Vessel of Hatred se po Skovosu šíří zvěsti o prorokovi, který se objevil v Temisu, zářivém hlavním městě. K expanzi se vážou hned dvě nová povolání, a to paladin a warlock.

Diablo 4: Lord of Hatred vychází 28 dubna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Nejčtenější

Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Čínská moderátorka Zhazha

Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se...

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Ukradené stavebnice Lego

Policie v Kalifornii zadržela muže kvůli krádežím stavebnic Lego. Loupit měl na více než 70 místech v tomto americkém státě. Využíval k tomu trik, kdy zakoupené zboží vracel v originálních krabicích,...

Nový král pirátských her. Hit Windrose prodal milion kopií za méně než týden

Windrose

Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Za pouhých šest dní slaví víc než milion prodaných kopií. Pojďme se podívat, na co láká a co...

23. dubna 2026  9:42 0

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

23. dubna 2026 17

Předplatná Game Pass Ultimate a PC zlevnila, ale je to něco za něco

Předplatné Game Pass Ultimate

Že je herní předplatné Game Pass až příliš drahé, nedávno připustila přímo šéfka herní divize Microsoftu Asha Sharma. Zlevnění ovšem znamená i ztrátu cenného titulu.

22. dubna 2026  9:09 4

Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

22. dubna 2026 8

Sci-fi Pragmata nutí přemýšlet o rodičovství, milion slaví po dvou dnech

Pragmata

Vydavatelství Capcom si může mnout ruce. V únoru výrazně zabodovalo s hororem Resident Evil: Requiem a už tu má další hit. Tentokrát je to sci-fi akce odehrávající se na Měsíci. Mnohé hra dokonce...

21. dubna 2026  10:18 6

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Ukradené stavebnice Lego

Policie v Kalifornii zadržela muže kvůli krádežím stavebnic Lego. Loupit měl na více než 70 místech v tomto americkém státě. Využíval k tomu trik, kdy zakoupené zboží vracel v originálních krabicích,...

21. dubna 2026 5

Musíte to z nich vytřískat. Život není krásný láká na poslední den exekutora

Život není krásný: Poslední exekuce

Je vám 63 let, chlastáte jako duha a čeká vás poslední den v práci exekutora. Co by se mohlo pokazit? Třeba to, že od vás právě utekla vaše žena. Práce ovšem nepočká.

21. dubna 2026 6

Život není krásný: Poslední exekuce

Život není krásný: Poslední exekuce

vydáno 20. dubna 2026  15:09

Nový král pirátských her. Hit Windrose prodal milion kopií za méně než týden

Windrose

Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Za pouhých šest dní slaví víc než milion prodaných kopií. Pojďme se podívat, na co láká a co...

20. dubna 2026  10:19 4

Toxický streamer Johnny Somali skončil ve vězení

Johnny Somali

Kontroverzní streamer Johnny Somali svými hulvátskými videi tak dlouho provokoval na internetu, až narazil. Za zneuctění památníku znásilněných žen v Jižní Koreji dostal nakládačku a ještě si půjde...

20. dubna 2026 6

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Doporučujeme ty nejlepší hry, co si můžete zahrát, když je vám osm let

Nejlepší hry pro děti

Na počítačové hry se často nahlíží jako na zábavu pro malé děti, ve skutečnosti je však daleko jednodušší najít dobrou hru pro dospělého než pro školáka na prvním stupni. To je samý Fortnite, Roblox...

19. dubna 2026 8

Češi slaví úspěch. Hra Kingdom Come 2 získala prestižní cenu BAFTA

Kingdom Come: Deliverance 2

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci šesti nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair...

18. dubna 2026  15:56,  aktualizováno  16:41 57

