Lord of Hatred završí ságu Age of Hatred, kterou započala základní hra DIablo 4 a pokračovala skrze nepříliš povedenou expanzi Vessel of Hatred.
V nejnovějším filmečku sledujeme střet Neyrelle s pánem nenávisti Mephistem, přičemž hranice mezi realitou a halucinací se volně prolíná. Víc už ale neprozradím, podívejte se sami.
Poměrně příznivé jsou i první recenze, v době psaní článku je u PC verze na agregátoru hodnocení Metacritics slušných 83 procent. Recenzenti chválí silný příběh, nová povolání a spoustu vylepšení.
„Nevím, jestli mi Lord of Hatred stačí k tomu, abych se stal na Diablo 4 znovu beznadějně závislý, jako jsem byl na začátku, ale příběh kampaně na mě udělal dojem, podobně jako ten původní, a líbí se mi jak nové zóny, tak i povolání,“ napsal Paul Tassi z Forbesu a udělil 8,5 z 10.
„Lord of Hatred dokázal téměř nemožné: je to inovativní rozšíření, které zásadně vylepšuje základní hru Diablo 4, a zároveň nabízí působivé vyvrcholení příběhu, které skvěle vyvažuje velkolepost s emocionální hloubkou,“ píše VG247 a uděluje 4/5.
„Hra Lord of Hatred přesně ví, jaké by mělo Diablo být, a přesto vám překvapivě dlouhou dobu nabízí něco úplně jiného. Jasnou oblohu, klidné vody a verzi Sanctuary, která se ještě nezhroutila. A když k tomu nevyhnutelně dojde, Mephisto upevní svou moc a všechno se začne rozpadat, má to mnohem větší dopad,“ píše The Gamer a dává 4/5. Chválí také obě nová povolání.
Hráči se vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. Chrámy jsou ovšem zaplaveny mořem a lesy dusí popel. Démonické síly se valí přes pobřeží, zatímco Mephistovi věrní ovládají Sanctuary. Po událostech z Vessel of Hatred se po Skovosu šíří zvěsti o prorokovi, který se objevil v Temisu, zářivém hlavním městě. K expanzi se vážou hned dvě nová povolání, a to paladin a warlock.
Diablo 4: Lord of Hatred vychází 28 dubna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.