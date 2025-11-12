Studio Blizzard se z Číny stáhlo v roce 2023 poté, co se nedohodlo na obnovení licenční smlouvy s čínskou společností NetEase, která spravovala jeho hry v regionu. Znamenalo to i konec live service her, třeba World of Warcraft.
Čínský trh je ovšem příliš velký na to, aby ho vydavatelství Activision Blizzard (respektive Microsoft, pod který spadá) mohlo ignorovat. Loni vznikla nová dohoda a letos v červenci schválil regulační úřad Národní správy tisku a publikací vydání několika her, mezi nimiž je i Diablo 4.
Neznamená to ovšem, že hra vyjde v původní podobě. Zatímco my Diablo 4 známe jako temné a poměrně krvavé dobrodružství, čínská verze vypadá jinak. Zobrazení krve je zakázáno, a tak místo ní čínští hráči v oficiální verzi uvidí jen hnědý prach (via Wowhead).
Cenzura se týká taky mrtvol, koster a „propagace kultů“, což znamená, že například ikonka schopnosti Penetrating Shot má lebky prostřelené šípem nahrazené maskami. Bytost Wandering Death, původně složená z kostí, vypadá v čínské verzi jako kamenný obr.
Některé zdroje naznačují, že regulace v praxi často nejsou tak striktní, ale vydavatelé se k cenzuře uchylují sami, aby urychlili proces schválení, který se může protáhnout až na několik měsíců. Diablo 4 vychází v Číně 12. prosince.