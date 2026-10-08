Virtuální realita masově neprorazila, a tak je její obsah často v rukách fanoušků, kteří připravují neoficiální podporu VR pro řadu her. A jednou z nich je i Diablo 2, respektive modifikace pro modernizovanou verzi Diablo 2 Resurrected.
Mod D2R VR (na Github zde) umožní hrát s libovolným VR headsetem na PC, který běží přes SteamVR nebo OpenXR. Neobejde se to bez dalších nástrojů, nastavování a zřejmě i konkrétní verze buildu Diabla 2 Resurrected.
K dispozici jsou čtyři různé pohledy, od toho klasického shora po ten z vlastních očí, v němž je uživatelské rozhraní navázáno na předloktí, mapa v ruce a atd.
Hrát lze samozřejmě jen offline, protože jinak hrozí ban účtu. Je to raná verze, která má k dokonalosti daleko. Na druhou stranu ukazuje známou hru a prostředí zase trochu jinak. A právě tato hravost k VR celkem sedí.
Diablo II: Resurrected je remaster původní hry z roku 2021. Stiskem tlačítka lze kdykoli přepnout mezi původní a modernizovanou verzí. „Na remasteru je vidět tuna poctivé práce a lásky k legendě. Nabízí přesně to, co slíbil a co si tisíce hráčů po celém světě přály,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.