Šeptanda: Remaster Diabla 2 by mohl vyjít koncem letošního roku

Ještě na přelomu roku jsme na Bonuswebu psali, že remaster Diabla 2 je nepravděpodobný. Důvod? Blizzard ztratil zdrojový kód a celou hru by tak musel vystavět od píky znovu.

Jenže je možné, že Blizzard do toho stejně půjde. Podle francouzské stránky ActuGaming, která vychází ze „zdrojů blízkých studiu“, vzniká remaster nazvaný Diablo 2 Resurrected. Vydání má být plánováno na poslední letošní čtvrtletí s poznámkou, že kvůli pandemii koronaviru může dojít k mírnému zpoždění.

Pokud se informace potvrdí, na remasteru nepracuje Blizzard sám, ale „pomáhá“ mu studio Vicarious Visions (spadá pod Activision), a to od vydání Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Server IGN pak připomněl, že editor ActuGaming správně předpověděl loňské oznámení her Overwatch 2, Diablo 4 a World of Warcraft: Shadowlands.

Web ActuGaming dále zmínil, že letošní World of Warcraft: Shadowlands nevyjde v létě, ale až koncem roku. Blizzard prý také pracuje na třech mobilních hrách, není však jasné, zda v nich je, nebo není zahrnuto Diablo Immortal. Blizzard si má být také vědom chyby, kdy Warcraft III Reforged komunikoval jako remake, i když šlo jen o remaster.

A konečně, co se „velkých releasů" tento fiskální rok týče, počítat máme jen s World of Warcraftem a právě Diablem 2 Resurrected. Jisté samozřejmě jsou i expanze pro kartičky Hearthstone, ty ovšem stránka nezmiňuje. Jako obvykle platí, do oficiálního oznámení berte veškeré informace s rezervou.

