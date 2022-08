Hráč dokončil Diablo 2 na nejtěžší obtížnost, aniž by na někoho zaútočil

Pro většinu lidí jsou počítačové hry formou odpočinku, najdou se však i tací, kteří je vnímají jako výzvu. Své oblíbené tituly pak dokážou rozebrat na atomy a znají jejich mechanismy patrně lépe než samotní vývojáři.

Dohrát Diablo jako „pacifista“ zabralo více než 50 hodin.

Minulý týden jsme vám psali o rekordmanovi, který jako první na světě dokázal dokončit Halo 2 se všemi zapnutými hendikepy (viz náš článek), tentokrát tu máme člověka, který prošel remasterovaným Diablem 2 na pekelnou obtížnost (Hell), aniž by přitom jeho postava na někoho aktivně zaútočila.

Vypadá to nesmyslně, protože série Diablo není o ničem jiném než o likvidaci obrovské přesily nepřátel, ale tzv. „pacifistické“ průchody hrou jsou ve speedrunnerské komunitě (viz náš článek) poměrně oblíbenou disciplínou. Pravidla jsou přitom jednoduchá – hráč nesmí nikomu úmyslně ublížit.

Neznamená to však, že by při tomto přístupu nikdo nezemřel. V Diablu je totiž hned několik možností, jak protivníkům uštědřit zranění, aniž by bylo potřeba na ně cíleně útočit. Youtuber, známý pod přezdívkou MacroBioBoi, se k úspěchu propracoval výhradně díky kouzlu Nova, které kolem jeho kouzelnice vytváří zraňující auru. Všechny příšery, před kterými hráč nestihl utéct, se tak vlastně zabily samy, protože se rozbily o jeho ochranný prstenec.

Takto napsané to možná vypadá jednoduše, ve skutečnosti jde však o taktiku velice náročnou na přesné ovládání a trpělivost. Na obtížnosti Hell, na které si vyláme zuby většina běžných hráčů, jde pak o vskutku heroický výkon. Však se taky rodil více než 50 hodin…

Na rozdíl od výše zmíněného rekordu v Halo sice na MacroBioBoie nečeká žádná finanční odměna, ale nehynoucí respekt herní komunity a oslavný článek na BonusWebu také nejsou úplně k zahození.