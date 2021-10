Kultovní Deus Ex si nově můžete zahrát i za ženskou postavu

Podle mnohých (mě osobně nevyjímaje) je první Deus Ex z roku 2000 tou vůbec nejlepší videohrou všech dob (viz naše dobová recenze). Vývojář Warren Spector v ní inovativně propojil temný kyberpunkový thriller s na tehdejší dobu geniálním návrhem úrovní, které nabídly hráčům nepřeberné možnosti postupu vpřed. Přestože z dnešního pohledu je hra už bohužel mimořádně ošklivá, stále se najde dostatek lidí, kteří jí dávají přednost před mnoha jejími moderními pokračováními.



Pro tu hrstku věrných, kteří na původní Deus Ex stále nedají dopustit, nyní skupina fanoušků vytvořila modifikaci, jež může výrazným způsobem změnit celkové vyznění hry. Díky mnoha desítkám hodin mravenčí práce si její příběh nově můžete prožít v kůži ženské postavy.

Takto napsané to možná nevypadá jako bůhví jaký výkon, ovšem zdání klame. Nahradit samotný 3D model postavy, která je vidět jen v příběhových filmečkách, bylo ještě celkem jednoduché, ale autoři šli mnohem dál. Nejenže hlavní postavu kompletně znovu nadabovali, ale upravili i všechny dialogy ostatních postav, které nově hlavního hrdinu oslovují jako ženu. Autoři modu proto museli individuálně editovat každou zvukovou stopu a nové věty lepili prakticky po slabikách. V případech, kdy nebylo možné daný dialog smysluplně upravit, museli improvizovat a vymyslet jinou větnou stavbu stejného významu.

Kromě toho změnili i inventář, a dokonce polohu kamery, která je nyní zhruba o půl hlavy níže než v původní hře. Muselo to celé stát spoustu práce, kterou asi vzhledem ke stáří hry málokdo ocení, ale konečně je Deus Ex v otázce pohlaví zcela rovnoprávný. Celý mod si můžete zdarma stáhnout na této adrese, jeho instalace by neměla být překážkou využití i ostatních neoficiálních vylepšení.