Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Ondřej Zach
Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Příběh se odehrává v roce 2038. Díky obrovskému pokroku v oboru kybernetiky už inteligentní roboti běžně slouží bohatým lidem, zatímco chudým berou práci. Vývoj umělé inteligence nakonec dospěje do takového stádia, že si roboti uvědomí sami sebe a začnou se ptát, proč by jim lidé vůbec měli vládnout.

Detroit: Become Human
Detroit: Become Human vyšel v roce 2018 na PlayStation 4, o dva roky později zavítal na Steam. Během posledních dvou týdnů, konkrétně v období od 21. prosince do 5. ledna, se hra vyšvihla na druhé místo prodejů na Steamu.

Důvod je přitom prostý. Slevy. Detroit: Become Human se totiž prodával za pouhá 4 eura namísto standardních 40, což je zhruba sto korun. A také to je dosud největší sleva od uvedení hry na Steamu. Podle odhadů Alinea Analytics se během tohoto období prodalo 993 tisíc kopií, čímž hra vygenerovala dalších 3,2 milionu dolarů.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human

„Detroit skvělou zábavou, od které se lze jen obtížně odtrhnout. Svojí filmovostí nemá mezi hrami žádnou konkurenci a i když bychom rádi viděli spoustu věcí jinak, stále ho můžeme pokládat za krále žánru,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.

Detroit: Become Human každopádně není jediná starší hra, která se díky výrazné slevě těší přízni nových hráčů. Například karetní hit Slay the Spire prodal ve stejném období 590 tisíc kopií, k mání byl za pouhá dvě eura.

Vstoupit do diskuse

