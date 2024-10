Další slavná střílečka míří na mobily, Destiny Rising bude zadarmo

Když po dlouhém čekání nakonec v roce 2014 Destiny vyšla, reakce byly spíš vlažné (viz naše recenze). Ne snad, že by studio Bungie vyloženě zklamalo, ale od nejdražší hry své doby očekávalo publikum přece jen o něco víc než jen v podstatě obyčejný „looter shooter“. Až v průběhu následujících let a především díky povedenému druhému dílu ukázala značka svůj plný potenciál.

Děj budeme sledovat buď z perspektivy vlastních očí, anebo z pohledu třetí osoby.

Dnes si hru stále denně zapínají desítky tisíc hráčů jen na Steamu, což je slušné číslo, ovšem ne tak úplně dostatečné pro vývojářský kolos, který po dlouhých tahanicích „přeběhl“ od Microsoftu k Sony. V srpnu tak museli v Bungie propustit téměř pětinu zaměstnanců (viz náš článek), zrušeny byly i některé rozpracované projekty.

Chystaná mobilní hra Rising ze stejného světa by tak mohla znamenat vítanou finanční vzpruhu, jak ukazuje třeba příklad konkurenčních značek jako Call of Duty nebo PUBG. Na Rising pracuje pobočka čínského gigantu NetEase, která na mobily vcelku úspěšně převedla už značky Diablo nebo Dead by Daylight.

Cílem vývojářů je přinést podobný zážitek, jaký hráči znají z „velkých“ platforem. Lehce se bude lišit nabídka dostupných povolání, na výběr budou i předdefinované postavy i spousta herních režimů, ať už v režimech sólohraní, kooperace, nebo kompetitivního multiplayeru. Dění na malých obrazovkách mobilů budeme sledovat buď z perspektivy vlastních očí, anebo z pohledu třetí osoby a ovládat ideálně gamepadem, k dispozici ale bude i klasické dotykové rozhraní. Zajímavé je příběhové zasazení, které už tak dost komplikovaný vesmír světa Destiny obohatí o alternativní realitu. Vypadá to, že se specialista, který má na starosti jen integritu příběhu, pořádně zapotí (viz náš článek).

To celé samozřejmě v základu zdarma, vydělávat se bude na mikrotransakcích. Právě na jejich optimální nastavení, které nesmí být příliš vyděračské, ani benevolentní, bude záviset úspěch hry, přece jen vstupuje už na poměrně saturovaný trh.

Kdy bude Destiny Rising vypuštěna, je ve hvězdách, hráči z USA a Kanady už se ale mohou hlásit do veřejné bety, která začíná 1. listopadu.