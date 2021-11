Smažte moji hudbu, prosí skladatel soundtracku k Destiny

Jméno Martina O’Donnella sice nepatří mezi ta nejznámější, jeho práci však znají miliony hráčů počítačových her. Tento hudebník složil hudbu k několika dílům série stříleček Halo, přičemž ten druhý byl dokonce ve své době nejprodávanějším herním soundtrackem vůbec.

Na soundtracku k Destiny spolupracoval i Paul McCartney.

Svoji kariéru dlouhodobě spojil se společností Bungie, která po odtrhnutí od Microsoftu stvořila online střílečku Destiny, jednu z výrobně nejdražších her vůbec (viz naše recenze). O’Donnell k ní ve spolupráci s „ex Broukem“ Paulem McCartneym vytvořil epický soundtrack, symfonii nazvanou Music of the Spheres. Jenže namísto zasloužených ocenění dostal talentovaný skladatel bez bližšího vysvětlení ještě před vydáním výpověď, což vyústilo v řadu nepěkných soudních jednání.

Po mnoha letech vzájemně prospěšné spolupráce se obě strany hádaly o každý dolar z náhrad na dovolené a na veřejnost se dostalo mnoho informací, které měly zůstat v soukromí. To bohužel zapříčinilo, že se oficiální vydání již hotového soundtracku odložilo na neurčito.

Jenže O’Donnell se o své životní dílo toužil podělit, a tak navzdory problematické právní situaci umístil na svůj youtubový a bandcampový profil alespoň pracovní verze několika skladeb.

Svého nekompromisního rozhodnutí už však dnes nejspíše lituje. Nejenže kvůli tomu zaplatí svým bývalým zaměstnavatelům pokutu v přepočtu více než dva miliony korun, ale navíc musí na svých sociálních sítích zveřejnit omluvu.

„Nemám a nejméně od dubna 2014 jsem neměl zákonné oprávnění vlastnit nebo distribuovat nekomerčně dostupný materiál související s Destiny nebo Music of the Spheres... Tento materiál je ve vlastnictví společnosti Bungie. Pokud jste některý z těchto materiálů umístili na webové stránky nebo jinou veřejně dostupnou platformu, měli byste tento obsah okamžitě odstranit,“ prosí nyní uznávaný hudebník na svých sítích.

Samozřejmě, jde jen o formalitu. Jak se přesvědčilo už bezpočet amatérských pornoherců, co internet schvátí, už nikdy nenavrátí, a tak výsledky jeho práce budou po celosvětové síti kolovat napořád.