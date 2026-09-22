Společnost Sony již dříve oznámila, že v červnu vydaný Monument of Triumph je poslední obsahová aktualizace pro Destiny 2. Hra poté přešla do udržovacího režimu, o práci přišla až polovina zaměstnanců a zbytek se měl soustředit na rozvoj komerčně nepříliš úspěšného Marathonu.
Budoucnost obou značek je však v září zase trochu jiná. „Když jsme oznámili, že Monument of Triumph bude poslední obsahovou aktualizací pro Destiny 2, vaše reakce byla obrovská. Vaše názory pro nás byly důležité a to, jak jste se k tomu postavili, mělo skutečný dopad. Připomněli jste všem, jak moc pro vás tento svět, jeho historie i budoucnost stále znamenají,“ napsalo studio na oficiálních stránkách.
„Destiny je základem budoucnosti společnosti Bungie. Máme ještě spoustu příběhů k vyprávění a nové světy k vytvoření, ale musíme to udělat správně a dát našim týmům čas, který potřebují, aby tomuto úžasnému vesmíru dostáli. Chceme tím říct, že s Destiny jsme ještě neskončili.“
Prvním krokem má být obnovení obsahu, který už v Destiny 2 není dostupný, jako jsou různé lokace, raidy a staré kampaně. Tvůrci předesílají, že to není tak snadné, jak to může znít, protože na starý obsah je třeba aplikovat nové systémy. Co se časového rámce týče, hovoří o měsících.
A Marathon? Studio přiznává, že ho hraje méně lidí, než doufali. Na Steamu je to podle SteamDB zhruba 2500 hráčů naráz, což pro budoucnost hry není vůbec dobré. Cílem studia je hru posunout k „hlubšímu survival zážitku“, který umožní užít si hru více způsoby.