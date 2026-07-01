Hru kutí Vladimír „Vlaada“ Chvátil a Tomáš Holek. Chvátila znají i hráči počítačových her – kdysi, v herním pravěku, se podílel na vzniku logické hry Fish Fillets či kultovní strategie Original War. Později však přesedlal na tvorbu deskových her, přičemž jeho nejznámějším kouskem jsou Krycí jména. Holek se výrazně prosadil s deskovkou SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence, v níž hráči pátrají po mimozemském životě.
Oba pánové spolupracují už víc než dva roky. S pokročilým prototypem oslovili koncem roku 2025 studio Warhorse (tvůrci her Kingdom Come) s nabídkou ohledně oficiální licence. A uspěli.
„Tahle spolupráce je pro mě velmi osobní. S Vlaadou jsme spolu před mnoha lety začínali v herním světě a mám obrovskou radost, že se naše cesty znovu protnuly. Nenapadá mě nikdo, kdo by dokázal lépe zachytit ducha Kingdom Come: Deliverance – důraz na svobodu volby, následky rozhodnutí a příběhy, které vznikají přirozeně během hraní. Měl jsem možnost si stolní hru zahrát a už se nemůžu dočkat, až ji vyzkoušejí i ostatní hráči,“ řekl vedoucí vývoje ve Warhorse Studios Martin Klíma.
Spojení dvou světů
Deskovou hru Kingdom Come: Deliverance označují sami autoři za dosud největší a nejambicióznější v repertoáru společnosti CGE. Hra má spojit otevřený svět z videohry s mechanismy ze strategických deskových her. Obsahuje přes 700 karet a stovky dalších komponent včetně figurek.
„Především ta kombinace epičnosti a hravosti, to je pro designera úžasné hřiště, kde má radost z každé kartičky, z každého úkolu, dovednosti či setkání, které navrhne. Když si s Tomášem sedneme k testovací partii, prohlédneme si situaci a startovní karty a začneme přemýšlet, jak to tentokrát zahrajeme… tak na sebe koukneme – ty jo, ta hra nás pořád strašně baví,“ láká Chvátil.
A kdy se deskovka dostane hráčům do rukou? Anglická verze vychází už letos v říjnu v rámci veletrhu deskových her Spiel Essen v Německu, na českou si počkáme do prvního čtvrtletí 2027. Cena byla stanovena na 149 eur, což je zhruba 3 600 korun. Předobjednávky startují 16. srpna.
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Kingdom Come: Deliverance je jedna z nejúspěšnějších českých počítačových her vůbec. Vyšla v roce 2018 a od té doby se prodalo přes 10 milionů kopií. Loni vydané pokračování Kingdom Come: Deliverance 2 oslavilo aktuálně šest milionů prodaných kopií.