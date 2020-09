Kvůli licenčnímu sporu se nový Descent možná bude muset přejmenovat

O prvním Descentu z roku 1995 se mluví jako o první skutečně trojrozměrné střílečce v historii. Na rozdíl od Dooma a podobných totiž umožňovala pohyb ve všech osách, aniž by brala v potaz, kde je nahoře a kde dole. Když v roce 2016 vstoupil tým Descenders, složený z veteránů herního průmyslu, na Kickstarter s plánem vytvořit oficiální pokračování, podařilo se jim vybrat přes 600 000 dolarů (zhruba 13 a půl milionu korun).

Dnes je konečně hra hotová, vyjít ale nemůže. Mohou za to spory s vydavatelstvím Little Orbit, podle kterých prý autoři hry nedokázali dodržet slíbenou kvalitu, a tak hru odmítají vydat. Descenders s tím samozřejmě nesouhlasí a svoji obranu opírají mimo jiné o to, že je vydavatel neustále bombarduje dalšími a dalšími požadavky.

Kdo má v tomto sporu pravdu, bude muset rozhodnout až soud, na který se obě společnosti obrátily, aktuálně ale na to doplácejí všichni. Licence na slavnou střílečku totiž patří společnosti Interplay, které se složitá situace pramálo zamlouvá a tak ji už nadále odmítá poskytovat.

Pokud se něco radikálního nezmění, hra bude moci vyjít jen pod jinou značkou. Doufejme, že k tomu nedojde. Jeden ze zvažovanýchnázvů je „Lodě, co spolu bojují pod zemí“ (Ships That Fight Underground), což sice dokonale vysvětluje, o co ve hře jde, příliš cool to ale nezní.

Jestli a kdy se výsledku mnohaleté práce studia Descenders vůbec dočkáme, je tak ve hvězdách. Nejnovější trailer končí slovy, že hra vyjde hned, jakmile to soudy umožní.