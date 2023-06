Vrací se značka Deponia, ale asi jinak, než by si většina fanoušků přála

Původně byla Deponia (viz naše recenze) plánována jako trilogie, pro velký úspěch jsme se však nakonec dočkali i čtvrtého dílu. To už je však sedm let dozadu a tak jsme měli pocit, že jde o jeden z těch vzácných případů, kdy autoři věděli končit se má v tom nejlepším a značku opustili. Nakonec tomu tak však nebude…

Takto z obrázků vypadá Surviving Deponia spíše jako Postal.

Jestli to je dobře nebo špatně ukáže až čas, oznámení Surviving Deponia však fanoušky nijak zvlášť nenadchlo. Na rozdíl od původních her totiž nepůjde o klasické adventury, ale o moderní survival akci.

Budete tak muset hledat suroviny, vyrábět nástroje, opevňovat příbytek a v neposlední řadě bojovat i s nepřáteli. Což o to, zasazení hry na planetu odpadků dává v tomto ohledu mnohé možnosti, Deponia se však proslavila především díky svému příběhu a střelenému smyslu pro humor. Autoři sice slibují návrat známých postav a návaznost na předchozí Rufusova dobrodružství, otázkou ovšem je, jak se jim to povede. Survival hry totiž nejsou zrovna proslulé tím, že by se v nich vedly dlouhé rozhovory.

Příliš důvěry nevzbuzuje ani grafická stránka, která sice svojí stylizací odkazuje na originál, ale okolní svět působí jako vygenerovaný umělou inteligencí. Jestli hře náhodou nekřivdíme, se již brzy přesvědčíme v rámci předběžného přístupu.