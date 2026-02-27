Prezentace připomněla 30. výročí, u jehož příležitosti právě vycházejí hry Pokémon FireRed a Pokémon LeafGreen na Switch. Nejsou to tedy přímo původní hry z roku 1996, ale jejich remaky, které vyšly v roce 2004 na Game Boy Advance. Podle Nintenda jsou to zkrátka nejlepší verze. Toto překvapení však uniklo na veřejnost už před týdnem.
Nové je odhalení malého hudebního přehrávače v podobě zmenšené verze handheldu Game Boy, k němuž patří 45 hudebních cartridgí. Hudba má znít přesně tak jako kdysi na Game Boyi. Ve vybraných zemích se začne prodávat v pátek.
Dále jsme se dozvěděli, že připravovaná free 2 play hra Pokémon Champions, která staví výhradně na bitvách mezi hráči, vyjde nejprve letos v dubnu na Switch a Switch 2 a později tento rok pak na mobilní zařízení. Součástí bude podpora Pokémon Home a kdo si hru stáhne hned při uvedení, získá zdarma pokémona Dragonite.
Fanoušci však očekávali zejména odhalení 10. generace Pokémonů, což se splnilo. Nový díl se jmenuje Pokémon Winds / Waves, láká na otevřený svět a vyjde během příštího roku exkluzivně na Switch 2.
Konečně se tak dočkáme propracovanější grafiky prostředí a video naznačuje, že část hry se bude odehrávat také pod mořskou hladinou. Dále byla odhalena trojice starterů: Browt, Pombon a Gecqua.
Na další informace si však ještě nějaký čas počkáme.