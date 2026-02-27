Pokémoni slaví 30 let. Výroční stream odhalil novou generaci

Ondřej Zach
  16:45
Přesně před třiceti lety vyšly v Japonsku vůbec první dvě hry Pokémon s podtituly Red a Green. A právě v tento den se každý rok slaví Den pokémonů, na nějž je navázána prezentace Pokémon Presents. Během té letošní byla mimo jiná odhalena hra, která nás posune do nové generace.
Pokémon slaví 30 let.

Pokémon FireRed / LeafGreen
Prezentace připomněla 30. výročí, u jehož příležitosti právě vycházejí hry Pokémon FireRed a Pokémon LeafGreen na Switch. Nejsou to tedy přímo původní hry z roku 1996, ale jejich remaky, které vyšly v roce 2004 na Game Boy Advance. Podle Nintenda jsou to zkrátka nejlepší verze. Toto překvapení však uniklo na veřejnost už před týdnem.

Pokémon slaví 30 let.

Pokémon slaví 30 let.

Nové je odhalení malého hudebního přehrávače v podobě zmenšené verze handheldu Game Boy, k němuž patří 45 hudebních cartridgí. Hudba má znít přesně tak jako kdysi na Game Boyi. Ve vybraných zemích se začne prodávat v pátek.

Pokémon slaví 30 let.

Pokémon FireRed / LeafGreen

Dále jsme se dozvěděli, že připravovaná free 2 play hra Pokémon Champions, která staví výhradně na bitvách mezi hráči, vyjde nejprve letos v dubnu na Switch a Switch 2 a později tento rok pak na mobilní zařízení. Součástí bude podpora Pokémon Home a kdo si hru stáhne hned při uvedení, získá zdarma pokémona Dragonite.

Pokémon Winds / Waves

Pokémon Winds / Waves

Fanoušci však očekávali zejména odhalení 10. generace Pokémonů, což se splnilo. Nový díl se jmenuje Pokémon Winds / Waves, láká na otevřený svět a vyjde během příštího roku exkluzivně na Switch 2.

Konečně se tak dočkáme propracovanější grafiky prostředí a video naznačuje, že část hry se bude odehrávat také pod mořskou hladinou. Dále byla odhalena trojice starterů: Browt, Pombon a Gecqua.

Na další informace si však ještě nějaký čas počkáme.

Pokémoni slaví 30 let. Výroční stream odhalil novou generaci

