A pak že demoverze nevycházejí. Zkuste Desperados a remake System Shocku

Ještě před masivním rozšířením internetu byly demoverze prakticky jediným legálním způsobem, jak si na vlastní kůži vyzkoušet nějakou čerstvou novinku. Dnes už díky modelu předplatného a benevolentní refundační politice vydavatelství jsou demoverze v podstatě zbytečné, přesto nás přístup portálu GOG příjemně překvapil. Včera se na něm totiž objevilo rovnou sedm nových a minimálně tři z nich nám udělaly obrovskou radost.

Návrat na vesmírnou Citadelu v chystaném System Shocku je pro nás hned po první Mafii tím nejočekávanějším remakem vůbec. Demoverze je sice v dost syrovém stavu a graficky nevypadá zrovna nejlépe, přesto nejsme zklamáni.

To Desperados 3 už jsme měli možnost si vyzkoušet před několika měsíci, tak nás teď spíše zajímá, nakolik s našimi prvními dojmy souhlasíte vy. No a remake akční řežby Destroy All Humans splňuje přesně to, co po něm chceme, tedy bezmyšlenkovitou a vtipnou akci. Dalšími demy jsou pak pocta japonským RPG Cris Tales, tahové RPG Vagrus, artová adventura Spiritfarer a pixelartová brutalita Carrion.

A když už na GOGu budete, podívejte si na jejich jarní výprodej. Třeba takový A Plague Tale: Innocence za čtyři stovky docela stojí za hřích.