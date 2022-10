Společnost má hodnotu miliardy dolarů, její hru přitom skoro nikdo nehraje

Technologie blockchainů, nebo chcete-li blokových řetězců, bez nejmenších pochyb změnila svět, právě díky ní mohly vzniknout kryptoměny, jako jsou například bitcoiny nebo ethereum. Otázkou však je, jestli ho změnily k lepšímu. Příznivci vyzdvihují jejich decentralizovanost, virtuální ekonomika tak nepodléhá neustále se měnícím politickým záměrům, dále pak i anonymitu a nulové poplatky bankovním institucím. Odpůrci naopak kritizují jejich kolísavou hodnotu, nepřímou podporu černého trhu a v neposlední řadě i neekologičnost, kdy lidstvo zbytečně „pálí“ vzácné energetické zdroje na generování jedniček a nul.

Decentraland slibuje být místem pro setkávání s přáteli, zatím spíše zeje prázdnotou.

Využití blockchainů však může být daleko širší a už roky kolem něj brousí vydavatelé videoher. Bohužel (nebo možná naštěstí) ještě nikdo nepřišel na to, jak to udělat tak, aby to vedle byznysmenů a snílků zajímalo i samotné hráče. Jak to například nemá vypadat, ukázal loni Ubisoft, jehož plán na prodej NFT kosmetických předmětů katastrofálně selhal.

O mnoho úspěšnější se alespoň tedy z finančního pohledu zdá projekt Decentraland. Zjednodušeně řečeno jde o free 2 play onlinovku, ve které si hráči vytvoří virtuálního avatara a setkávají se s přáteli. Mohou chodit na koncerty (v Decentraland už virtuálně vystoupila například zpěvačka Grimes nebo DJ Deadmau5), na módní přehlídky známých oděvních firem (například Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger) nebo hrát jednoduché hry. Především pak však nakupovat – oblečení pro svoji postavu, vstupy na exkluzivní akce nebo třeba pozemky, na kterých si pak mohou postavit vlastní virtuální dům.

V mnohém podobný Second Life funguje už od roku 2013 a svět nezměnil.

Na papíře to vypadá hezky a mnozí v tom vidí budoucnost herního průmyslu, V roce 2015, kdy byl Decentraland poprvé spuštěn, se jedna stavební parcela prodávala za 20 dolarů (cca 500 Kč), v roce 2021 ovšem už a 6 tisíc dolarů (cca 147 tisíc Kč). Samsung, Adidas, Atari, Pricewaterhouse Coopers a další za svojí prezentaci utratily ve hře spoustu peněz, jedna realitní společnost pak dokonce nakoupila pozemky za 50 milionů dolarů (psali jsme tady). Stále více se však ukazuje, že případná návratnost investicí je během na dlouhou trať, v aktuální podobě totiž hra zajímá tak možná finanční spekulanty, ale nikoliv obyčejné hráče.

Loni oblétlo Twitter video z bizarní herní „rave party“, ve které hrstka mizerně animovaných postaviček chodí dokolečka v blikající hranaté místnosti. Decentraland se tak ani vzdáleně nepřiblížil tomu, co ve Fortnite předvedl populární rapper Travis Scott už dávno předtím (viz náš článek).

Počátkem letošního října pak analytická společnost DappRadar šokovala všechny zainteresované, když denní počet hráčů hry spočítala na pouhých 38 jedinců.

Jen těžko hledat důvody, proč nehrát raději Roblox s jeho obrovskou komunitou.

Decentraland se proti tomuto tvrzení ovšem ohradil a nabídl čísla jiná a řádově vyšší. Jestli tím však chtěl své klienty uklidnit, nejspíš se mu to nepodařilo. Za září prý hra měla 56 697 aktivních uživatelů, denně je to prý nějakých 7 tisíc s tím, že mnoho se tam vrací opakovaně. Je to sice výrazně více, ale zase nic, čím by se asi měli nějak hrdě chlubit. Pro srovnání, nestačilo by to ani na stovku nejoblíbenějších her na Steamu a více má i třináct let starý Left 4 Dead 2. Aktuální hit Fortnite si denně zapnou cca 3 miliony lidí, otevřenou platformu Roblox pak přibližně ještě desetkrát víc.

A kde že se tedy vzalo těch 38 jedinců? To jsou lidé, kteří se v daný den zapojili do ekonomiky hry, a zanechali tím záznamy v blockchainu. Kreativní ředitel Decentralandu Sam Hamilton situaci vysvětlil pro magazín CoinDesk takto: „DappRadar nesleduje naše uživatele, ale pouze lidi, kteří komunikují s naší ekonomikou. Představte si, že sledujete pouze počet lidí, kteří za něco platí u pokladny v nákupním centru. To ale neznamená, že tam není spousta kolemjdoucích.“

Má sice svým způsobem pravdu, ovšem společnosti, které do hry investovaly, tím asi příliš nepotěšil. Denní dosah pouhých 7 tisíc hráčů by neuživil ani malý český web o videohrách a pro giganty typu Adidas jde jen o plivnutí do moře. A proč by lidé kupovali herní pozemky, když pak nemají komu se tím chlubit.

Decentraland @decentraland Let's have a look at some of September's data:



56,697 MAU

1,074 Users interacting with smart contracts

1,732 minted Emotes

6,315 sold Wearables

300 Creators received royalties

161 created Community Events

148 DAO Proposals oblíbit odpovědět

Pokud o hru nebude mezi lidmi zájem, jde jen o zajímavý experiment, který přinese zisky jen hrstce zúčastněných, zatímco „majetek“ ostatních bude zcela bezcenný. Tvůrci by se tak měli nyní starat především o to, aby pro veřejnost vytvořili zábavný obsah, ke kterému se budou chtít dobrovolně vracet.

Pouhé sliby o přicházející revoluci totiž lidi příliš nezajímají, jak se ostatně přesvědčil Mark Zuckerberg, jehož společnost Meta provozující Facebook zaznamenala letos v lednu největší mezidenní propad v dějinách americké burzy (viz článek kolegů z ekonomiky). Metasvěty jsou možná budoucnost lidstva, zároveň platí že „ukázaná platí“ a Decentraland toho za sedm let své existence moc neukázal.