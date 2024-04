Nezávislá hra ukazuje, jak to vypadá, když se ze stormtrooperů stanou zombie

Po dlouhých letech trapného mlčení se konečně univerzum Hvězdných válek rozhýbalo i ve videoherním průmyslu, po loňském hitu Jedi Survivor se ještě letos dočkáme nadějně vypadajících Outlaws od Ubisoftu. Ať už ale dopadnou jakkoliv (viz naše preview), je prakticky jisté, že půjde o sázku na jistotu, která rozhodně nijak nenaruší příběhový status quo multimiliardové franšízy.

O to zajímavěji proto vypadá neoficiální nezávislá hra Deathtroopers vývojáře Stefana Cagniniho, kterou si můžete z v režimu „zaplať, co uznáš za vhodné“ stáhnout z portálu itch.io. Její premisa je jednoduchá – jaké by to asi bylo, kdyby nejslavnější sci-fi svět všech dob napadl zombie virus? V roli osamělého stormtroopera se tak budete muset postavit svým bývalým kolegům, kteří navzdory ikonickému bílému brnění nedokázali odolat kousancům a stali se z nich živí mrtví. Hra vyšla už ke konci loňského roku, ale shodou náhod se z ní stal virální hit až letos.

Na výběr jsou dokonce dvě úrovně, kromě prostředí vesmírné základny se můžete podívat i do zamlžených lesů planety Endor, kde místo roztomilých chlupatých Ewoků narazíte na krví zbrocené imperiální mariňáky. Tento koncept by si zasloužil vysokorozpočtové zpracování, ovšem po finančním neúspěchu Callisto Protocol nebo remaku Dead Space v něj nemohou doufat ani ti největší optimisté.

So there's this game on https://t.co/rw3EAwEDHW called DEATHTROOPERS where you're a Stormtrooper that comes across a Star Destroyer overrun with zombies. And it made me realize we've still never had a proper horror game set in the Star Wars universe. pic.twitter.com/EFEslatj6K