Slavný vývojář musel na letišti vysvětlovat, proč veze repliku lidského plodu

Chystaná akce Death Stranding je všechno jen ne klasickou mainstreamovou videohrou. Hideo Kojima se proslavil neortodoxním přístupem k vyprávění a jeho Metal Gear Solid je jednou z vůbec nejrespektovanějších značek v historii herního průmyslu. Po nepříliš přátelském odchodu od společnosti Konami založil vlastní studio, kde disponuje prakticky neomezenou tvůrčí svobodou. A na jeho chystané novince je to vidět.

O co ve hře vůbec půjde, je zatím jen předmětem spekulací.

Život po životě, nadpřirozené úkazy, nehmotné entity, umělé dělohy s nenarozenými miminky. To vše můžeme vidět v dosud prezentovaných trailerech a ukázkách ze hry. Jak to vše bude nakonec propojené a jestli to vůbec bude dávat smysl, můžeme zatím jen spekulovat.

Vedle tváří herců Madse Mikkelsena a Normana Reeduse jsou „zasklená miminka“ jedním z hlavních motivů vrcholící reklamní kampaně. Jaká je jejich role v příběhu, není ještě zcela zřejmé, ovšem dokonale vystihují tajemnou atmosféru celé hry a pohled na ně je značně znepokojivý.

Žádný div, že když se Kojima vydal na festival Comics Noc do San Diega jedno takové „dítě“ si přibalil s sebou. Ostatně budou i součástí speciální sběratelské edice hry a příležitost vyfotit se s nimi si nenechala ujít ani řada celebrit, ať už režisér Guillermo del Toro nebo herečka Ashley Johnson.

Jenže neobvyklý předmět v zavazadle zaujal po příletu na letiště americké celníky a Kojima měl co vysvětlovat. Docela by nás zajímalo, jaké byly asi jejich první dojmy a co si nakonec o slavném vývojáři pomysleli. Vtipné situace si povšimla novinářka serveru Asia Pacific Arts, jak však dokazují fotky z akce, nakonec se podivný předmět do země přeci jen dostal.

Death Stranding vychází 8. listopadu na PS4, není však vyloučeno, že později by se hra mohla dostat i na PC.