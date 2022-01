Režisérský sestřih Death Stranding vyjde nakonec i na PC

Death Stranding je jeden z nejoriginálnějších AAA titulů, jakých jsme se v minulých letech mohli dočkat (viz naše recenze). I když už vyšel před dvěma roky, jeho jméno herní scénou stále rezonuje.

Ne každé vylepšení je k dobru věci, závody se do poklidné hry příliš nehodí.

Loni proto jeho autoři vypustili do světa i vylepšený režisérský sestřih, který přinesl spoustu novinek, byť řadu z nich poměrně diskutabilních. Jestli je možnost závodění v autech nebo dobývání nepřátelských základen zrovna to, co tato spíš meditativní hra potřebuje, už nechám na vás, technická vylepšení ovšem byla nezpochybnitelná.

Díky vyšší výpočetní síle nového PS5 vypadá hra po všech stránkách lépe a samozřejmě běhá rychleji, potěší i podpora haptických ovladačů DualSense (viz naše recenze). Nyní už je oficiální, že se všech těchto vylepšení dočkají i PC hráči.

Na prezentaci Intelu v rámci výstavy CES 2022, kde byla představena technologie Xe Super Sampling (XeSS), což je obdoba DLSS od Nvidie, bylo oznámeno, že Death Stranding bude jednou z prvních her, která ji využije.

Bohužel nebylo oznámeno, za kolik a jestli vůbec si toto vylepšení budou moct zakoupit majitelé původní verze. Pro srovnání: na playstationech to stojí zhruba dvě stě korun. Death Stranding Director’s Cut by mělo vyjít na Steamu i Epic Store již na jaře letošního roku.