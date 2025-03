Co jsme to právě viděli? Deset minut z Death Stranding 2 vypadá fantasticky

Kdo by si nepamatoval „civku“, kultovní tahovku z dob, kdy strategie dominovaly na discích osobních počítačů? Návrat jedné z definujících strategií po devíti letech je ovšem neslavný kvůli...

Filmovost Kingdom Come 2 mě ohromila, říká představitel Jindry Tom McKay

Britský herec Tom McKay, který ztvárnil ve hrách Kingdom Come: Deliverance hlavní postavu Jindřicha ze Skalice, nám prozradil, jak se na druhý díl připravoval a co říkal na to, když svoji virtuální...