Deadpool & Wolverine ovládli kina, cena 11 let staré hry raketově vzrostla

Připravovaná hra Assassin’s Creed Shadows zasazená do feudálního Japonska vyvolala nevoli zejména japonského publika. Ubisoft se nyní japonským hráčům omlouvá za „některé prvky, které vyvolaly obavy“...

Uživatel oblíbeného internetového fóra Something Awful dostal v roce 2013 zákaz na sto tisíc hodin kvůli tomu, že názorovému oponentovi vyhrožoval násilím. Krátce po vypršení jedenáct a půl roku...

RECENZE: Nobody Wants to Die je kyberpunková detektivka jako řemen

90 %

Sci-fi adventura Nobody Wants to Die je poctou mnoha filmovým i herním klasikám, zároveň ale přináší dostatek vlastních nápadů k tomu, aby nebyla jen skanzenem minulosti. Pokud máte rádi své hry...