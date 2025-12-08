Série sci-fi hororů Dead Space je u ledu. Budou se jí chtít Saúdové zbavit?

Ondřej Zach
  10:59
Více než dva roky starý remake survival hororové akce Dead Space vzbudil naději, že bychom se mohli dočkat něčeho dalšího. Nejnovější informace ovšem fanoušky nepotěší.

Remake Dead Space, který kompletně přepracoval původní hru z roku 2008, se dočkal vřelého přijetí od kritiky i hráčů. Jenže prodané dva miliony kopií vnímalo vydavatelství Electronic Arts jako zklamání, očekávalo totiž více než dvojnásobek. Na základě toho měly být zrušeny plány pro remake dvojky i vývoj čtyřky.

Podle zdrojů portálu Insider Gaming nemáme očekávat, že se na tom něco v dohledné době změní. Série je zkrátka u ledu. Vynořila se ovšem další teorie.

Remake Dead Space
Remake Dead Space
Remake Dead Space
Remake Dead Space
Remake Dead Space
43 fotografií

Pokud transakci schválí regulační úřady, Saúdskoarabský veřejný investiční fond se během příštího roku stane většinovým vlastníkem Electronic Arts. Fond se podle zpráv nyní nachází ve složité finanční situaci, zdroje uvnitř EA se tak domnívají, že se EA pod novým majitelem značky Dead Space zbaví.

„Dead Space je tím typem hry, které už se dnes bohužel moc nedělají. Nechce dělat nic jiného než hráče pobavit zábavnou akcí v hororových kulisách a v tomto ohledu funguje na výbornou. Ke konci své cca patnáctihodinové kampaně už je všechno to prolézání kovovými chodbami poněkud stereotypní, samotný závěr ale vše vylepšuje a nechává na jazyku příjemnou pachuť dobře odvedené práce,“ napsali jsme v recenzi remaku Dead Space.

Dead Space (PC)

Remake Dead Space

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

Vaše úchylné fantazie mě nezajímají, zlobí se herečka na některé „fanoušky“

Briana White

Dabérky populárních ženských postav ze sérií FInal Fantasy a K-Pop Demon Hunters se na sociálních sítích podělily o své dojmy s neoficiální erotickou fanfikcí jejich virtuálních alter eg. I když z ní...

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

Série sci-fi hororů Dead Space je u ledu. Budou se jí chtít Saúdové zbavit?

Remake Dead Space

Více než dva roky starý remake survival hororové akce Dead Space vzbudil naději, že bychom se mohli dočkat něčeho dalšího. Nejnovější informace ovšem fanoušky nepotěší.

8. prosince 2025  10:59 1

RECENZE: Resident Evil: Survival Unit děsí hlavně mikrotransakcemi

60 %
Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil se vrátil na mobilní platformy, a to v podobě, která se konzolistům ani PCčkárům nezavděčí. Hráče zvyklé na paření na chytrých telefonech však chvíli pobavit může.

iOS
8. prosince 2025 0

Vaše úchylné fantazie mě nezajímají, zlobí se herečka na některé „fanoušky“

Briana White

Dabérky populárních ženských postav ze sérií FInal Fantasy a K-Pop Demon Hunters se na sociálních sítích podělily o své dojmy s neoficiální erotickou fanfikcí jejich virtuálních alter eg. I když z ní...

7. prosince 2025 21

Pirátská karetka Pirates Outlaws 2 je děsný žrout času

Pirates Outlaws 2: Heritage

V předběžném přístupu na Steamu právě vyšla roguelike karetní hra Pirates Outlaws 2. Ačkoliv v něm pobude minimálně rok, už nyní je slušně hratelná.

6. prosince 2025 2

Konec jedné éry. Kdysi nejsledovanější streamer PewDiePie seknul s hrami

PewDiePie při odhalování ukázky své nové show

Švéd Felix Kjellberg se pod přezdívkou PewDiePie stal jedním z prvních lidí, kteří dokázali pohádkově zbohatnout díky streamování hraní videoher. Počátkem minulé dekády byly jeho let’s play videa...

6. prosince 2025 9

Konzole, o které jste nikdy neslyšeli, překonala v prodejích PS5

NEX Playground Interactive Gaming System

Zpráva o prodejích hardwaru ve Spojených státech za poslední týden přinesla jedno překvapení. Digitální verzi PlayStationu 5 totiž předstihla konzole, o které jste pravděpodobně dosud neslyšeli.

5. prosince 2025  15:25 3

Resident Evil: Survival Unit

60 %
Resident Evil: Survival Unit

iOS
vydáno 5. prosince 2025  10:01,  aktualizováno  10:02

Poslední možnost k nákupu? Konzole kvůli pamětím zdraží, bojí se hráči

Steam Machine

Rychlé zdražování operačních pamětí představuje vážný problém pro videoherní trh. Zatímco někteří se na nedostatek řádně připravili, jiní panikaří a zvažují navyšování cen. Ve výsledku to odnesou...

5. prosince 2025 23

RECENZE: Zahrajte si jako kdysi. Mlátička Marvel Cosmic Invasion je skvělá

80 %
Marvel Cosmic Invasion

Komiksová mlátička Marvel Cosmic Invasion je příjemnou ozvěnou starých časů. Originalitou příliš neoplývá, ovšem zábavou ano. Jen je velmi krátká.

PS5
5. prosince 2025 1

Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

The Guy Game

Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...

4. prosince 2025 13

Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Logo služby Twitch

Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.

3. prosince 2025  11:33 3

Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové

The Sims 4

V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...

3. prosince 2025  10:03 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.