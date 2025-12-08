Remake Dead Space, který kompletně přepracoval původní hru z roku 2008, se dočkal vřelého přijetí od kritiky i hráčů. Jenže prodané dva miliony kopií vnímalo vydavatelství Electronic Arts jako zklamání, očekávalo totiž více než dvojnásobek. Na základě toho měly být zrušeny plány pro remake dvojky i vývoj čtyřky.
Podle zdrojů portálu Insider Gaming nemáme očekávat, že se na tom něco v dohledné době změní. Série je zkrátka u ledu. Vynořila se ovšem další teorie.
Pokud transakci schválí regulační úřady, Saúdskoarabský veřejný investiční fond se během příštího roku stane většinovým vlastníkem Electronic Arts. Fond se podle zpráv nyní nachází ve složité finanční situaci, zdroje uvnitř EA se tak domnívají, že se EA pod novým majitelem značky Dead Space zbaví.
„Dead Space je tím typem hry, které už se dnes bohužel moc nedělají. Nechce dělat nic jiného než hráče pobavit zábavnou akcí v hororových kulisách a v tomto ohledu funguje na výbornou. Ke konci své cca patnáctihodinové kampaně už je všechno to prolézání kovovými chodbami poněkud stereotypní, samotný závěr ale vše vylepšuje a nechává na jazyku příjemnou pachuť dobře odvedené práce,“ napsali jsme v recenzi remaku Dead Space.