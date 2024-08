Remaster Dead Rising už nebude hráče odměňovat za voyeurské fotky

Remaster prvního dílu legendární zombie akce Dead Rising byl oznámen na počátku července (viz náš článek), vydání bychom se měli dočkat už příští měsíc. Grafický posun oproti originálu z roku 2006 (naše dobová recenze) je tak velký, že bychom v tomto případě mohli mluvit spíš o remaku, vývojáři se ale dušují, že drtivá většina obsahu bude stejná jako tehdy. K nějakým drobným změnám v hratelnosti však nakonec dojde, přece jen za těch osmnáct let se svět docela změnil, a co bylo tenkrát vnímáno jako nevinný vtípek, by mohlo dnes mnohé citlivější povahy urazit.

Režisér hry Rijosuke Murai pro magazín Famitsu prozradil, že už nadále nebude hráče motivovat k trochu úchylnému fotografování krásných žen.

Hlavní hrdina Frank West, který se snaží o přežití v zombie zamořeném nákupním středisku, je novinář a tak má mimo jiné za úkol dokumentovat okolní dění. Každá pořízená fotografie je pak posuzována podle několika kategorií, nadřízení nejvíc Westa odměňují za snímky zobrazující brutalitu, drama, děs nebo erotiku. A právě tu poslední kategorii už v remaku neuvidíme. Zásah do hratelnosti je to v podstatě minimální, celé fotografování je v podstatě nepovinné zpestření a zákaz šmírování výstřihů nebo nedopatřením poodhalených rozkroků tak rozhodně nijak neohrozí vybalancování hry. Přesto se najdou lidé, kterým to přijde jako nepřípustný zásah do původní „umělecké“ vize autorů.

Další změnou je nová podoba šíleného řezníka. Zabíjet tlustého Asiata je prý stereotypní, takže budeme zabíjet tlustého bělocha.

Další změnou v rámci politické korektnosti je pak překreslení postavy psychopatického řezníka Liana Changa, kterým byl v originále tlustý Asiat. Jeho podoba byla ale prý příliš rasisticky stereotypní a tak místo něj budete muset zabíjet tlustého bělocha. Ne tedy, že by to nyní bylo méně stereotypní, ale aspoň se rasisté přesvědčí o tom, že zevnitř jsou všichni lidé stejní.

Dead Rising Deluxe Remaster vychází 19. září na PC a poslední generaci xboxů a playstationů.