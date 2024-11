Vrací se nejvíc sexy herní série. V Dead or Alive nebudeme bojovat, ale randit

V žánru bojovek panuje obrovská konkurence a každá značka si musí najít vlastní rukopis, jinak zapadne. Mortal Kombat sází na brutalitu, Street Fighter na e-sport, Tekken se zase naposledy pokusil oslnit filmovým vyprávěním. Tvůrci Dead or Alive pragmaticky sázejí na krásy ženského těla a zatím se jim to pořádně vyplácí.

Značka Dead or Alive je postavena na virtuálních krasavicích, ani nový díl nebude výjimkou.

Mezi nabízenými postavami najdeme pěknou řádku sexy bojovnic, které jsou tak populární, že si vysloužily i několik vlastních odboček od hlavní série. Například v Xtreme Beach Volleyball sportují v bikinách na pláži, v Paradise zase soutěží v hraní hazardních her. V čerstvě oznámené novince s krkolomným názvem Venus Vacation PRISM – DEAD OR ALIVE Xtreme už se na nějaké sportovní soupeření kašle úplně, má jít totiž o „poutavou romantickou adventuru,“ jinými slovy jakýsi simulátor randění.

Čím se hra bude odlišovat od většiny zástupců žánru, je detailně technické zpracování. Jak jsme u Dead or Alive zvyklí, všechny dívky budou vymodelovány do nejmenších detailů a realisticky rozpohybovány, včetně takových detailů, jako jsou přirozeně pohupující se prsa, nebo simulace pocení (viz náš článek). Celkem jich bude na výběr šest, přičemž jde o klasické stereotypy jako naivní školačka nebo přísná dozorkyně.

Sexy oblečků bude určitě na výběr spousty, nic víc než lehkou erotiku očekávat nemůžeme, ostatně na hru láká i oficiální playstationový blog. Ale nebojte, tvůrci amatérských modifikací si už zcela jistě brousí na tento titul zuby.

Hra by měla vyjít 6. března příštího roku na playstationy a PC.