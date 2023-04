Čeští hráči budou v Dead Islandu 2 masakrovat jebloutky a slintače

Česká lokalizace zahrnuje 250 tisíc slov, z toho 170 tisíc se týká dialogů a 80 tisíc herního rozhraní, informoval nás Petr Kučera z Playmana. Překlad první várky započal už v září 2021 a ještě letos v březnu se řešily poslední dodělávky. Na lokalizaci do češtiny přitom pracovali čtyři překladatelé a dva editoři.

Tvůrci se potýkali s několika výzvami. První je klasická: ve hře můžeme hrát za muže i ženu, takže je třeba myslet v každé situaci na správné skloňování. „Proto je nutné přeformulovat věty daných NPC tak, aby skloňování podle pohlaví ideálně vůbec nevyžadovaly. Takové řešení je však někdy poměrně složité a ne vždy je snadné jej vůbec najít,“ říká Petr z lokalizačního týmu.

Další je už trochu kreativního charakteru. Hra se opírá o poměrně robustní systém craftu, který je založený na kombinování různých předmětů.

„Jejich název je generován automaticky podle použitých součástí a jejich vlastností. Aby takový uměle vytvořený název byl vždy gramaticky správně (nehledě na použité součásti), bylo nutné pečlivě vybrat gramatickou formu jednotlivých komponent, které tvoří finální název vyrobeného předmětu,“ vysvětluje Michal.

Infografika k české lokalizaci

Trochu vyřádit se naopak mohli u názvů různých mutací zombie. Hráčům tak půjde po krku třeba jebloutka či slintač. Více informací zájemci naleznou v přiložené zombopedii.

Trnitý vývoj míří k dobrému konci

Hra byla oznámena už v roce 2014, o rok později se ovšem vydavatelský dům Deep Silver rozloučil se studiem Yager, protože se „neshodli na kreativní vizi“. Další rok následovala zpráva, že vývoj převzalo studio Sumo Digital, nicméně v roce 2019 přišla další změna studia – vývoj převzalo interní studio vydavatele Dambuster Studios (špatný Homefront: The Revolution a slušný Chorus), které projekt dotáhne do konce.

A byť podobné zprávy většinou nevěstí nic dobrého, po zahrání preview verze můžeme konstatovat, že je na co se těšit. „Dead Island 2 se ovšem nehraje vůbec špatně. Zásluhu na tom má i systém FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), což je procedurální systém realistického poškození těla v závislosti na místě zásahu. Jinými slovy, bušení do zombíků vším možným je až nechutně realistické. Můžete odseknout hlavu, končetiny, po zásahu do břicha můžou vyhřeznout střeva a podobně,“ napsal jsem v prvních dojmech na Bonuswebu.

Dead Island 2 vychází 21. dubna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Jaké další hry v dubnu vycházejí, zjistíte v našem přehledu.