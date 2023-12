Ještě nedávno nejočekávanější hra na Steamu konečně vyšla, je to propadák

The Day Before se dostalo do nelichotivé společnosti her jako Star Citizen nebo Abandoned, u kterých se publikum více než o jejich případné kvality a nekvality zajímá o to, jestli vůbec někdy spatří světlo světa. Přitom jednu dobu šlo o nejočekávanější hru na Steamu, ještě v lednu jsme ho řadili mezi potenciální hity roku 2023. A to navzdory tomu, že už loni studio Fnatic hasilo menší skandál, když žádali fanoušky, aby jim pomáhali pracovat na vývoji bez nároku na honorář. To byl ovšem jen nevinný začátek.

Vývojáři původně slibovali veliký otevřený svět.

Vydání bylo odloženo o více než půl roku, profil hry dokonce na čas musel zmizet ze Steamu kvůli shodě názvu s mobilní aplikací na správu kalendáře. První zveřejněné záběry pak působily nudně a lacině, protože vývojáři prokazatelně nakupovali 3D modely na digitálních tržištích, případně je okopírovali z jiných her (psali jsme tady).

Nakonec však hra přece jen vyšla, jen těžko to však lze nazvat úspěchem. I přes nízká očekávání je totiž většina hráčů zklamaná, a tak se aktuálně může na Steamu „pyšnit“ tragickým skóre pouhých 15 procent pozitivních reakcí z více než 10 tisíc recenzí. Kdybychom měli vypsat vše, co se lidem nelíbí, budeme tu do zítra, takže jen zkratkovitě. The Day Before je plný technických chyb, neobsahuje mnohé slíbené prvky, na místo otevřeného světa jde jen o širší koridor, běží pomalu i na silných hardwarových sestavách a především – není ani trochu zábavný. Mnozí ho přirovnávají k nudnější variaci na The Division, což není v roce 2023 nic, čím by se chtěl kdokoliv chlubit.

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že hra vyšla v režimu předběžného přístupu a stále se na ní pracuje. Existuje tak šance, že se v budoucnu vše zlepší, ostatně nebylo by to v herním průmyslu poprvé, co k takové proměně z ošklivého kačátka v krásnou labuť došlo. V tuto chvíli však koupi rozhodně nedoporučujeme.