Je to kampaň! Autoři videoherního průšvihu svalují vinu na influencery

The Day Before se v žebříčku nejhorších her loňského roku, sestavovaného agregátorem Metacritic, neobjevil asi jen proto, že ho jen málokdo stihl zrecenzovat. Po pouhých čtyřech dnech od vydání byl totiž stažen z prodeje na Steamu, o měsíc později pak byly vypnuty servery a tak si dnes hru nezahraje už ani těch pár lidí, co si ji za mimořádně benevolentních podmínek nechtějí nechat refundovat.

Sliby o revoluci v žánru MMO se nesplnily, The Day Before byla spíš koridorová střílečka.

Okamžitě se objevily dohady o tom, že šlo od začátku o zamýšlený podvod, ovšem žádný ze vznesených argumentů se nakonec neprokázal. Všem kupujícím na Steamu totiž byly vráceny peníze, a i když studio Fntastic muselo ukončit činnost, ani mateřská společnost Mytona vůči němu nepociťuje žádnou křivdu (aspoň tedy navenek). Tak kdo že je vlastně tím podvedeným?

Neúspěšné hry vycházejí každým dnem a často za nimi stojí i daleko zkušenější vydavatelství, vzniká tak otázka, proč zrovna hra The Day Before dostala takovou čočku. Vývojáři mají jasno – hra se stala obětí negativní kampaně bloggerů, kteří z šíření pomluv a nenávisti profitovali.

Vyjádření studia Fntastic ke kauze The Day Before.

Dovolím si předpokládat, že výrazem bloggeři (bloggers) se obecně myslí influenceři, youtubeři, streameři v širším smyslu, možná i herní média obecně, která si každý přešlap vývojářů (a že jich pár bylo, viz náš článek) vyloženě vychutnala a profitovala z nich.

The Day Before není zdaleka jediná hra, která „smrděla“ už dopředu. Třeba nepovedený Forspoken ale zdaleka tolik emocí nevyvolal.

Podle Fntastic se negativní kampaň rozjela i proto, že oproti dnešním zvyklostem fanoušky pravidelně neinformovali o pokroku, ale vývoj drželi za zavřenými dveřmi. Sami prý dostali spoustu pozitivních reakcí (mj. od respektovaného youtubera Dr. Disrespecta), a i když byla hra teprve v režimu předběžného přístupu, obsahovala většinu slíbených funkcí. A ty zbývající prý bylo v plánu dodělat.

Pravdou je, že kauza nepovedené hry The Day Before dokonale ukázala, jak rychle se může měnit veřejné mínění. Trailer z roku 2021 spustil nekritické nadšení, které hru vyneslo až na první místo nejočekávanějších her na Steamu, stejně rychle jako vzniklo, ovšem nadšení zase opadlo, když se objevily první problémy. A hra pak naopak byla vláčena bahnem.

Vyhraněné emoce jednoduše lákají větší pozornost a přiznejme si, že s titulkem „Úplně neznámé studio vydalo docela povedený trailer a vyvolalo tím náš opatrný zájem“ na (nejen) streamovacích platformách vlny zájmu nevyvoláte. Je totiž potřeba buď hru vynést do nebes (viz aktuální hit Palworld), nebo naopak zadupat do země (třeba jako kauza Cyberpunku 2077, který rozhodně nebyl po vydání tak špatný, jak se tvrdilo). Nic mezi tím nikoho nezajímá.

A pak to dopadá takto. The Day Before se sice nepovedl, ale každý, kdo naskočil na „hype train“, nese na konečném debaklu také trochu viny.