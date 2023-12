Tak to bylo rychlé. Roky slibovaná hra končí čtyři dny od začátku prodeje

Stačil jeden trailer a chystaná online zombie hra The Day Before v roce 2001 učarovala celé herní komunitě. Až tak moc, že se brzy vyšvihla na první místo seznamu nejočekávanějších her v digitálním obchodě Steam.

The Day Before má od hráčů hodnocení pouhých 16 %. A lepší už to nebude,

Tento úspěch patrně zaskočil i samotné studio Fnatical, které do té doby vydalo jen čtyři ničím výjimečné hry a jakoby jim svázal ruce. Od té doby už je totiž provázely jen problémy. Na konci roku 2022 třeba pobouřili komunitu tím, že chtěli aby jim s dalším vývojem pomáhali fanoušci bez nároku na honoráře, poté se zase dostali do sporu o svůj název s mobilní aplikací na správu kalendáře a byli dočasně ze Steamu odstraněni, po dalším traileru čelili nařčení z plagiátorství jiných titulů.

Mnozí tak vývojáře podezírali, že hráče jen vodí za nos, ku překvapení všech nakonec The Day Before v minulém týdnu skutečně vyšla.

Těžko to však nazvat vítězstvím. Hra byla plná technických chyb, neobsahovala většinu slíbených prvků, na místo otevřeného světa šlo jen o širší koridor, který běžel pomalu i na silných hardwarových sestavách. A především – nebyl ani trochu zábavný, takže si od hráčů vysloužil nelichotivé hodnocení pouhých 16 procent pozitivních reakcí z více než 10 tisíc recenzí (psali jsme tady).

A nyní přichází definitivní knock out, po kterém už se vývojáři nejspíš nezvednou. Po pouhých čtyřech dnech prodejů oznámili rozpad a hra už se dále neprodává. „Bohužel, The Day Before finančně selhalo a nemáme další prostředky na pokračování. Veškeré naše příjmy budou použity na splácení dluhů vůči našim partnerům,“ píše se v oficiálním vyjádření.

Okamžitě se objevily hlasy, že šlo od počátku o promyšlený podvod, tomu se ale Fnatical brání.

„Během vývoje hry The Day Before jsme od veřejnosti nepřijali žádné peníze; nespustily žádné předobjednávky ani crowdfundingové kampaně. Na hře jsme neúnavně pracovali pět let a vlili do ní spoustu krve, potu a slz.“

Vydavatelství Mytona, které pomáhalo celou hru financovat rozezleným hráčům slibuje, že jim vrátí peníze i nad standardní podmínky refundace, tedy bez ohledu na to, kolik ve hře strávili času.

Je pravděpodobné, že celá kauza bude mít ještě soudní dohru, nic už to však nezmění na tom, že jde o další nešťastný případ nenaplněných ambicí a přehnaných očekávání.