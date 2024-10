Zešíleli už nadobro? Autoři loňského propadáku oznámili další hru

Loňská online hra The Day Before propadla v každém myslitelném ohledu a její provoz byl po pouhých 46 dnech ukončen. Mluvilo se o cíleném podvodu, ale ti smířlivější z hráčů měli za to, že si nezkušené ruské studio Fntastic prostě jen ukouslo až příliš veliké sousto. Když se jejich hra jen na základě jediného traileru stala nejočekávanější hrou na Steamu, jednoduše následný tlak neustáli a vydali absolutní průšvih (viz náš článek).

Studio Fntastic na veřejnosti zastupují bratři Gotovtsevovi. Nikdo už jim ale nevěří.

Fanouškům se omluvili, vrátili jim peníze a slíbili, že se ze svých chyb poučí. Pod názvem Fntastic 2.0 pak představili plán na restart , který se měl nově opírat především o profesionalitu, transparentnost a poctivost. Prostředkem k jejich vykoupení měla být nová hra Escape Factory, logický rychlík pro 4–8 hráčů který už má dokonce na Steamu i demoverzi. Jenže i když tentokrát požadovali jen skromných 450 tisíců korun, opět neuspěli, za 4 týdny trvání kampaně vybral jen nějakých 15 procent.

Mysleli jste si, že to odhodlaní vývojáři tentokrát skutečně zabalí a půjdou dělat něco jiného, jak ostatně naposledy slíbili? Ale kdepak, zkusí to ještě jednou s jinou hrou.

„Po pečlivé analýze a diskusi s týmem jsme se rozhodli, že náš projekt Escape Factory nevyvolal dostatečný zájem. S ohledem na tuto skutečnost jsme se rozhodli práce na Escape Factory dočasně pozastavit a odložit na vhodnější dobu,“ píše se na jejich oficiálním twitterovém profilu. Zároveň oznámili, že aktuálně svoji snahu upírají k projektu s kódovým označením Items, což má být hororová akční hra.

A kde na to chtějí vzít? No přeci skrze mobilní hry, které prý aktuálně také připravují. Vzhledem k realitě současného herního trhu to vypadá, že si ve Fntastic ze všech jen dělají legraci. Anebo skutečně zešíleli?