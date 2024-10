Veterán z Ubisoftu Davide Soliani založil nové studio

Možná si vzpomenete na plačícího muže v publiku během konference Ubisoftu na E3 2017. Na pódiu právě legendární vývojář Nintenda Shigeru Miyamoto a šéf Ubisoftu Yves Guillemot odhalili akční strategii Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Právě tu stvořil onen slzející muž, Davide Soliani, pro nějž byla spolupráce s Nintendem splněným snem. Pro Ubisoft ještě stvořil vynikající pokračování Mario + Rabbids: Sparks of Hope, letos společnost opustil.

Day 4 Night

Nové studio, které založil, se jmenuje Day 4 Night. Připojil se k němu ještě designér a scénárista Christian Cantamessa, který pracoval například na Red Dead Redemption či Shadow of Mordor. Společně budou pracovat na nové značce, přičemž o financování se postarají Krafton a 1Up Ventures.

„Když jsem se na začátku své kariéry poprvé zamiloval do videoher, viděl jsem sílu tohoto nového média vyprávět příběhy, které nikdy předtím nebyly vyprávěny, a vytvářet světy, které mohou lidi proměnit. Day 4 Night je návratem k tomuto inovativnímu duchu, k této nevinnosti a nespoutané kreativitě,“ řekl Cantamessa.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle Mario + Rabbids: Kingdom Battle

„To, co vytváříme ve hře Day 4 Night, je odrazem všeho, co jsem kdy chtěl jako hráč zažít – radost, dobrodružství, poezii, akci, úžas a potěšení z práce s přáteli. Je to ukolébavka pro mou duši a serenáda pro náš průmysl, pro kouzlo a šílenství vytváření světů z ničeho. Je to příběh o triumfech, výzvách a snech, který má prosvětlit cestu, po níž společně kráčíme,“ dodal Soliani.