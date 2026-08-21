Seriál od Prime Video adaptuje hry God of War z roku 2018 a pokračování God of War: Ragnarök z roku 2022. Do hlavní role byl původně obsazen Ryan Hurst, ten si však při kaskadérském kousku natrhl biceps. Kvůli dlouhé rekonvalescenci se Amazon rozhodl, že roli přeobsadí.
O možném obsazení Bautisty se hovořilo už začátkem měsíce. Server Variety nyní potvrdil, že dohoda byla uzavřena a Dave Bautista ztvární severského boha války.
Znovu natáčet by se mělo během několika týdnů, jisté však je, že všechny dosud natočené scény s Hurstem se budou přetáčet. Podle dřívějších informací už byly hotové první čtyři díly.
Amazon natočí rovnou dvě série naráz. To mimo jiné znamená, že pro druhou řadu bude přeobsazena role Calluma Vinsona, který v té první hraje Kratova syna Atreuse. Důvodem je časový posun v příběhu u druhé řady – Vinson by byl až příliš mladý.
Série God of War patří mezi vlajkové značky PlayStationu. Co se novinek v této oblasti týče, na příští rok se chystá díl God of War Laufey, v němž se hlavní role chopí Kratova žena Faye. Ne všechny fanoušky tato změna potěšila, tvůrci tak raději všechny ujistili, že v dalších dílech se zase vrátí Kratos.