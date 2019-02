Navzdory vlažnému přijetí se vývoj Darksiders 3 zaplatil

Vymodlené pokračování série Darksiders vzbudilo při loňském vydání hodně kontroverze. Autoři totiž zcela překopali bojový systém, který má více než k předchozím hrám nově blíže k akčním RPG ve stylu Dark Souls.

Hra je tak najednou mnohem náročnější než dříve, což ne úplně každému vyhovuje. První recenze proto byly značně rozporuplné, od vyloženého nadšení (kam patří mimo jiné i ta moje), po naprostý odsudek.

Darksiders 3 se v době vydání nedostali ani do týdenního žebříčku deseti nejprodávanějších her, což je pro ambiciózní novinku velký neúspěch. Naštěstí se však spousta fanoušků ke koupili časem rozhoupala, a tak se nyní vydavatelství THQ může pochlubit, že vývoj byl zaplacen a hra je v zisku. A to nás nyní čeká ještě několik samostatných DLC, která určitě také nějakou tu korunu vydělají. Dočkáme se proto někdy čtyřky?