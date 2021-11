Nejlepší herní zážitek všech dob je Dark Souls na PC, myslí si hráči

Golden Joystick Awards sice nemají takovou prestiž jako „herní Oscaři“ Game Awards, ale už jen kvůli jejich osmatřicetileté historii je však nelze brát na lehkou váhu. Soutěží se v několika kategoriích, jejich vítěze volí široká veřejnost.

Dark Souls paradoxně na PC vyšly v neuspokojivém stavu, reputaci jim zachránili až moddeři.

Miliony hráčů tentokrát vybrali za nejlepší hru uplynulého roku osmý díl série Resident Evil (naše recenze), to však není zdaleka to nejzajímavější, co se během slavnostního předávání událo.

K výročí 50 let od vzniku herního průmyslu totiž pořadatelé nechali fanoušky hlasovat i v ultimátních kategoriích „nejlepší hra všech dob“ a „nejlepší herní hardware“ všech dob. V té druhé nepřekvapivě vyhrála platforma PC, která se navzdory neustálému technologickému pokroku drží v přízni hráčů již několik desítek let v kuse.

Zajímavější bylo ovšem hlasování v kategorii první, kde se sešly samé těžké váhy. Nominovány byly takové legendy jako Tetris, Minecraft, Doom, Halo, Grand Theft Auto 5, Half-life 2 nebo The Last of Us, všechny se však musely sklonit před japonským akčním RPG Dark Souls z roku 2011.“ „Je to pro mě obrovská čest,“ poděkoval režisér hry, která dala světu dodnes populární žánr „soulsike“, Hidetaka Mijazaki skrze média.

Je tedy hraní Dark Souls na PC vrcholem videoher? Není to tak jednoduché a přiznávám se, že jsem se v titulku dopustil argumentačního faulu. Hra Dark Souls totiž původně vyšla na konzolích PlayStation 3 a Xbox 360 a jejich o rok mladší PC port rozhodně nepatřil k těm nejpovedenějším. Autoři totiž zcela ignorovali specifika této platformy a tak výsledek působil technicky zastarale a prakticky se nedal ovládat. Reputaci značce na PC zachránili až neoficiální moddeři a plnohodnotný remaster z roku 2018 (naše recenze). Dá se tedy předpokládat, že kdyby lidé v této kategorii museli vybírat jen samotní PC hráči, dopadl by výsledek jinak.

A co vy, souhlasíte s výsledky ankety nebo si podle vás titul nejlepší hra všech dob zaslouží někdo jiný?