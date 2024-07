Zemřel Tony Pankhurst, děsivý kurátor hororové série The Dark Pictures

Na filmové databázi IMDB najdeme u jména Tony Pankhurst 32 záznamů, většinou jde ale jen o epizodní role v nepříliš populárních seriálech. Objevil se sice i v blockbusterech jako Rogue One: Star Wars Story, Teorie všeho nebo Fantastická zvířata, ovšem jen na tak krátkou dobu, že se ani nedostal do titulků. Po většinu života se živil jako rozhlasový moderátor, konferenciér a provozoval vlastní podnik, přesto jeho tvář nakonec poznávají lidé po celém světě.

Ve hře působí děsivě, ve skutečnosti byl ale prý Tony Pankhurst velmi přátelský.

Britští Supermassive Games ho totiž obsadili do klíčové role kurátora, který propojuje všechny díly hororové série The Dark Pictures. Ty spolu dějově vůbec nijak nesouvisí, Pankhurstova postava je ale uvádí a v nejnapínavějších částech přerušuje vyprávění, aby hráče konfrontovala s jeho dosavadními rozhodnutími. Inspirace kostlivcem z kultovního seriálu Příběhy ze záhrobí (Tales from the Crypt) je nepopiratelná, ovšem kurátor je daleko zlověstnější.

Což ovšem prý vůbec neodpovídalo jeho povaze – přátelé i kolegové ho znali jako milujícího a usměvavého sympaťáka. Herec zemřel v hospici již 9. května, smutnou zprávu ale vývojáři ze Supermassive hráčům sdělili až na konci července.

Ironií je, že Pankhurst poskytnul vývojářům jen svoji tvář, až na přiložený filmový trailer k House of Ashes (naše recenze) se o namluvení a rozpohybování kurátora vždy postaral herec Pip Torrens. Teoreticky by se tak ve své životní roli mohl objevit i posmrtně, druhá série Dark Pictures už je ve výrobě. Těžko ovšem říct, jak by byl tento krok veřejností přijatý.