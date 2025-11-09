Dan Vávra kritizuje nástupce Falloutu, s penězi od Microsoftu šlo naložit lépe

Danu Vávrovi se letos díky pokračování středověkého hitu Kingdom Come podařilo potvrdit status mimořádného herního vývojáře. Kdo by však čekal, že celosvětový úspěch (tři miliony prodaných kopií jen za první tři měsíce od vydání) budou dostatečnou vzpruhou pro jeho ego a on si obrazně řečeno hodí nohy na stůl a bude si jen užívat zaslouženě vydělané peníze, byl by na omylu.
Jeho buldočí povaha, která mu pomohla protlačit zdánlivě neprodejný koncept vysokorozpočtové hry z české historie, si totiž dovolenou vzít odmítá a Dan je teď velmi aktivní na sociálních sítích, kde se až do roztrhání těla bije za svojí pravdu. Jeho téměř nekritický obdiv k politice současného prezidenta USA Donalda Trumpa mu přinesl spoustu fanoušků, ale i zarytých odpůrců, a to i v bublině lidí, kteří v životě hráli tak maximálně Nu Pagadi na základní škole.
Dan píše a mluví hodně rád (například debata o atentátu na Charlieho Kirka má neuvěřitelné 4 hodiny), z našeho hlediska je však trošku škoda, že jen málo z toho, co vypustí do veřejného prostoru, se nějak dotýká videoher. Jeho aktuální příspěvek na sociální síti X, ve kterém zhodnotil své pocity po dohrání aktuálního RPG Outer Worlds 2, proto vzbudil docela rozruch, na němž se hodláme také trochu přiživit.
Sesumírované hodnocení 7 z 10 (mimochodem stejné jako v naší recenzi) je sice o nějakých 15 % nižší, než je celosvětový průměr na Metacriticu, ale od člověka, který „zhejtoval“ i takové značky, jako je Zelda nebo The Last of Us, jde vlastně o vyloženě pozitivní zpětnou vazbu. Zbytek příspěvku je ovšem daleko přísnější a Dan v něm nepřímo kritizuje současný stav dnešního herního průmyslu jako takového.
Pointa je v tom, že zkušené studio Obsidian plné talentovaných veteránů, navíc podpořené štědrým budgetem od Microsoftu, nepřišlo s jediným originálním nápadem, který by daný koncept posunul někam dál. Což je bohužel smutný fakt. Outer Worlds jen šlapou vodu, zvládnou sice zabavit, ale jinak jde o klasickou konzumní zábavu, po jejímž dohrání ve vás nic nezůstane.
„Dejte mi živoucí, simulovaný svět! Skutečnou nelinearitu! Dejte mi něco víc než otvírání beden, prolézání údržbářských šachet, loadovací obrazovky a honění levelů ve statickém, předskritpovaném světě,“ pomyslně křičí Vávra do éteru a je jednoduché dovodit si, jak by taková vysněná hra měla vypadat. Kingdom Come 2 totiž všechny tyto požadavky bohatě splňuje, jak se ostatně můžete díky probíhající promo akci zdarma přesvědčit sami (akce platí na všech platformách a trvá do 10. listopadu).
Každopádně Vávrova slova v herní komunitě rezonují, jejich dosah pak rozšířily i články na prestižních tematických webech jako PC Gamer nebo GamesRadar, kde vyvolávají košaté diskuse. Není žánrová čistota vlastně to, co fanoušci zavedených značek chtějí? Není Vávrou chválený Fallout: New Vegas naopak důkaz toho, že nové mechaniky vlastně nejsou potřeba? A je vůbec fér, očekávat nějakou inovaci od nadnárodního korporátu?
Inu žádná správná odpověď neexistuje a názory jsou člověk od člověka jiné. Co si o tom myslíte vy?