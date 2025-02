Rekordní Vávra a Agraelus. První milion pro charitu získali už za 16 minut

Daniel Vávra a Vojtěch Fišar alias Agraelus společně streamovali už v roce 2020. Tehdy je sledovalo rekordních 54 tisíc diváků a na charitu vybrali přes milion korun. Tuto metu se podařilo aktuálně překonat.

„Vzhledem k tomu, že máme malinkatý zpoždění, tak to nebudu protahovat. Takže poprosím, jestli byste tady udělali nějakej malej bordel v chatu, pro našeho dnešního vzácnýho hosta, pana Daniela Vávru. Je tady, má sekeru a je naštvanej,“ zahájil stream Fišar, zatímco Vávra se usmíval a rukama se skutečně opíral o sekeru.

Aktuální stream, který trval téměř sedm hodin, má přes 330 tisíc zhlédnutí a oběma pánům se podařilo získat víc než tři miliony korun, přičemž všechny peníze jdou na charitu. Konkrétně na děti z dětských domovů Dejme dětem šanci a tísňovou linku Cesta z krize, v jejíž souvislosti Vávra připomněl, že sebevražda je jedním z nejčastějších úmrtí u dětí. Třetím charitativním projektem, jenž získá peníze, je Sanitka posledních přání, která plní poslední přání umírajícím.

Všechny peníze jdou na charitu. Kromě Fortnite se hrálo i retro.

Co se dalších témat týče, řešily se vysoké rozpočty her, populární Fortnite, fenomén Grand Theft Auto, Skyrim a poměrně dost prostoru se věnovalo také starým RPG (role playing game). Vávra vzpomínal na legendární krokovací dungeon Eye of the Beholder, který si také zahráli.

„Vyšlo to v době, kdy jsem četl Pána prstenů, byl jsem toho úplně plnej a pak vyšlo tohle. Splněnej sen,“ říká Vávra. „Nemá to žádnou mapu, takže to sis musel kreslit na čtverečkovanej papír,“ připomněl tehdejší éru.

Celkem se vybralo 3 141 178 korun. Nejvyšší příspěvek – 169 tisíc korun – pocházel od youtubera Duklocka.

Mafia: Definitivní edice Kingdom Come: Deliverance 2

Daniel Vávra je kreativní ředitel studia Warhorse. Proslul zejména prvním dílem hry Mafia (recenze remaku), aktuálně sklízí chválu za realistickou českou hru z období středověku Kingdom Come: Deliverance 2. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Studio už oslavilo dva miliony prodaných kopií, pobavit se ovšem můžete i u řady skrytých vtípků.