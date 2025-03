Po tisíci hodinách v Cyberpunku 2077 ho překvapilo tajné tlačítko

Cyberpunk 2077 od polského CD Projektu Red už je venku téměř pět let, rozšíření Phantom Liberty necelé dva. Mnozí ve hře strávili desítky až stovky hodin a mají ji prokřižovanou skrz naskrz. Přesto se stále najdou drobnosti, které i tyto zkušené veterány překvapí. Ostatně přímo vývojáři přiznávají, že hráči ještě neobjevili vše.

„Když si myslíte, že jste za stovky hodin prošli a viděli všechno, a zjistíte, že vývojáři nechali ve hře takové malé velikonoční vajíčko...,“ píše uživatel Redditu mojofahy a přikládá video s jeho objevem.

Na videu vidíme, jak u silnice ve Westbrooku narazí na rohu na žlutou krabici s červeným tlačítkem, nad nímž se vznáší různé nápisy, například: „Nestiskněte mě po setmění“, „Zhasněte světla, párty skončila“ či „Probudil jsem se při výpadku proudu“.

Co se po stisknutí tlačítka stane?

Před stisknutím tlačítka, po stisknutí tlačítka.

Všechna pouliční světla v Night City zhasnou, město se tak ponoří do tmy. Není to přitom je otázka bloku, světla se vypnou skutečně v celém městě. Easter egg už sice byl objeven dříve, nicméně mnozí hráči ho neznali. „Brácho, mám přes 1 000 hodin a tohle jsem viděl včera. Co jsem celou tu dobu dělal?“ ptá se jeden z uživatelů.

Další se domnívá, že tlačítko a v vypnutí světel je vodítko k něčemu většímu. „Přesně ve 12:00 mnoho světel v Night City na zlomek sekundy zabliká. AKA všechna zhasnou. Měsíc se ve 12:00 dokonale vyrovná s jasně žlutou čárou na budově Miltech od hlavní sochy. Reklamy, které říkají, že se to stane v mžiku oka. Mnoho dalších indicií souvisejících s Měsícem. Moje hlavní teorie je, že musíme hledat Měsíc odrážející se v něčem ve 12:00 během blikání,“ píše v reakci další uživatel.

A co vy, znali jste tento easter egg? Případně nám napište, který nejvíc pobavil vás.

„Phantom Liberty snese srovnání s plnohodnotnou hrou, nabízí odlišnou atmosféru než původní Cyberpunk 2077, kvalitativně ho však v mnoha ohledech ještě překonává,“ napsali jsme v recenzi.