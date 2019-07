V Cyberpunku 2077 nebude možné útočit na děti

Většina her se nijak neštítí ukazovat explicitní násilí, například série Mortal Kombat je na tom vyloženě postavena. Jsou však určité hranice, které si jen málokdo dovolí překročit a jednou z těch nejúzkostněji dodržovaných je zobrazení násilí na dětech.

Jednou z mála her, kde bylo možné dítě zabít, byl první Fallout. Jenže to byly ještě divoké devadesátky.

Jestli jste někdy přemýšleli, proč ve hrách jako Grand Theft Auto, The Division nebo Kingdom Come: Deliverance nejsou žádné děti, je to proto, že tvůrci nechtějí umožnit jejich zabíjení.



To tvůrci chystaného hitu Cyberpunk 2077 ve své hře děti mít budou a raději „ohnou“ herní pravidla tak, aby na ně hráč žádným způsobem nemohl zaútočit. Tuto informaci oficiálně potvrdil zástupce studia CD Projekt magazínu PC Gamer. Jakým způsobem to bude vyřešené, není zcela jisté, ale pro uvěřitelnost světa jde rozhodně o lepší řešení, než děti ze hry zcela odstranit.