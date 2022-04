Zahráli jsme si erotický přídavek k Cyberpunku a nestydíme se za to

Od vydání Cyberpunku 2077 uběhl už téměř rok a půl, ale jeho jméno stále rezonuje. Nedávný patch pro nové konzole (viz náš článek) mu vlil čerstvou krev do žil, a jelikož aktuálně panuje absolutní herní sucho, s chutí jsem se k němu vrátil.

Postavy si nejsou příliš podobné s originálem, chovají se ovšem stejným způsobem.

Abych toho více viděl, zkouším zcela opačný postup než minule. Hraji proto gamepadem, za ženskou postavu, místo do hackingu investuji bodíky zkušeností do používání zbraní a jsem zlý, jak jen mi to scenáristé dovolí. Jenže i když teď spoustu věcí řeším jinak, nedá se říct, že by můj zážitek byl nějak zásadně odlišný. Naopak, chybí ten pocit prozkoumávání neznámého světa a dějové zvraty, které fungují jen napoprvé.

Když jsme tak koukal na internetu po zajímavých modifikacích, kterými si hru ještě více zpestřit, narazil jsem na projekt Cyberbang 2069. Jde o vizuální novelu (viz náš článek) vytvořenou hrstkou fanoušků, v níž můžete zkusit navázat milenecký vztah s některou z postav, na něž se v původní hře nedostalo.

Podobných fanfikcí, do kterých amatérští pisatelé projektují své sexuální touhy, je plný internet, tato je ovšem natolik kvalitní, že si svůj vlastní článek zaslouží. O tom, že nejde jen o prvoplánovou kolekci zvrhlých obrázků, jakých je v tomto žánru plný Steam (viz náš článek), ukazují už stránky, odkud si celý projekt můžete zdarma stáhnout (a nepotřebujete k tomu ani originální hru). Na výběr jsou totiž dvě verze – jedna nabízí explicitní zobrazení nahoty, ta druhá je „zcenzurovaná“, abyste se vyhnuli trapnému vysvětlování, kdyby vás někdo při hraní načapal. Samotná instalace pak zabírá více než 1 GB, což dostatečně vypovídá o jejích kvalitách.

Než se dostanete k nějakému pikantnímu obsahu, uběhnou hodiny.

Na výběr jsou rovnou čtyři samostatné příběhy, každý z nich je věnovaný jedné z vedlejších postav originální hry. Na začátku dokonce dostanete možnost vytvořit si svého hrdinu, na rozdíl od originálu, který šel i do takových detailů, jako je třeba velikost penisu, si tu ovšem musíte vystačit jen s několika základními atributy. Co jsem tak poznal jméno, pohlaví, barva kůže nebo oblíbená zbraň žádné zásadní dopady na děj nemají, ale hra se na ně v průběhu vyprávění několikrát odkáže.

Pak už jen odklikáváte dlouhé rozhovory a popisy scén a jen zřídka máte možnost svým rozhodnutím děj někam posunout. Ten hlavním rozdíl, kterým se Cyberbang liší od všech podobných výtvorů, je ten, že ho vymyslel někdo, kdo umí psát a má představivost. Pročítání desítek stran dialogů tak není jen povinnou zdržovačkou před postelovou akcí, ale opravdovou zábavou. Ve srovnání s dnešní mainstreamovou herní produkcí se autoři nemusí za nic stydět a klidně bych je i nechal napsat si pro původní hru nějaké vedlejší úkoly.

On i originální Cyberpunk 2077 nabízel několik „výživných“ scén.

Samozřejmě v jádru jde jen o variaci na červenou knihovnu, ovšem díky zajímavému světu a postavám to kupodivu dobře funguje. Což si ostatně myslí i v CD Projektu, když amatérským tvůrcům dali požehnání, že si s jejich světem mohou nakládat, jak uznají za vhodné.

Povedená je i grafická stránka, která kombinuje hodně přefiltrované screenshoty z původní hry s vlastními ručně kreslenými postavičkami. Hra přitom ještě není definitivně hotová a je pravděpodobné, že si s vizuální stránkou autoři ještě trochu vyhrají a minimálně přidají více scén.

Navzdory výmluvnému názvu je v cyberbangu samotný sex zcela upozaděný a klidně se může stát, že se ho nakonec ani vůbec nedočkáte. Například než jsem po druhé hodině hraní prvního příběhu nečekaně zemřel, neviděl jsem jediný záběr, který by nemohl být součástí necenzurované verze. Pokud tedy primárně hledáte nějakou lehce interaktivní pornografii, uděláte lépe, když se porozhlédnete jinde, hrozilo by totiž, že budete mít tendenci přeskakovat dialogy.

Ve výsledku tak jde o zajímavý fanouškovská počin, který zajímavým způsobem rozšiřuje a obohacuje herní svět. Přirovnat bych ho mohl třeba ke knihám podle herních sérií Mass Effect nebo Deus Ex, jen se tam o dost méně střílí a více řeší mezilidské vztahy.

Pokud už máte původní hru odehranou horem spodem, jde o zajímavou příležitost, jak se do jejího propracovaného světa vrátit, než vyjde nějaký oficiální přídavek.