Nový trailer na Cyberpunk ukazuje sílu ray tracingu

Úterní prezentace řady 30xx od nVidie byla příjemným překvapením (viz článek od kolegů z Technetu). Nejen, že je nárůst výkonu obrovský, ale díky příznivým cenám si je tentokrát budou moci dovolit i obyčejní lidé. Jediní, kdo z představení asi nemají moc velikou radost, jsou ti, kteří si nedávno kupovali nejvýkonnější kartu stávající generace 2080 RX, protože chystaná je papírově silnější, přičemž bude o několik tisíc levnější.

Všechen výkon by byl k ničemu, kdyby nebylo her, které ho dokážou využít, a proto oznámení rychle následovalo i nové video ze Cyberpunku. To se zaměřuje především na nové efekty spojené s technologií ray tracingu, tedy realisticky vypadající nasvětlení herního světa. V neony prozářeném světě Cyberpunku efekty jako realistické odrazy ve vodě nebo pohybující se stíny vyloženě vynikají.

Pokud zrovna nemáte na nákup nejmodernějšího hardwaru, nemusíte smutnit, hru si zahrajete i na stávající generaci konzolí a vyšší třídě grafických karet řady 10xx.

Cyberpunk 2077 vychází 19. listopadu.