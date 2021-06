Po půl roce od vydání lze Cyberpunk 2077 zase koupit na playstationech

Po 185 dnech ode dne, kdy Sony kvůli neuspokojivému technickému stavu stáhla hru z katalogu, se loňský hit Cyberpunk 2077 vrátil do digitálního obchodu PSN.

Majitelům PS5 doporučujeme počkat na next-gen update, který hru zásadně vylepší.

Vývojáři z polského CD Projektu svůj dosud nejambicióznější titul konečně dostali do stavu, který vyhovuje přísným certifikačním procesům této konzolové platformy, a tak si ji konečně mohou vychutnat i majitelé hardwarově slabších strojů. I když tedy vychutnat… V oficiálním vyjádření nalezneme informaci, že na základních modelech PlayStationu 4 Cyberpunk stále neběhá úplně optimálně a pro plnohodnotný zážitek by lidé měli mít aspoň PS4 Pro. Anebo si ještě chvíli počkat na chystanou next-gen verzi pro PlayStation 5 (viz náš článek).

Každopádně Cyberpunk 2077 už je zpátky v obchodě a za 1 319 Kč může být váš. Samozřejmě i s českými titulky.