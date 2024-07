Šel jsem si pro výpověď, místo toho mě povýšili, vzpomíná režisér Cyberpunku

V posledním roce přišly o svoji práci v herním průmyslu tisíce lidí, a to i v těch nejbohatších společnostech, jako je třeba Microsoft, Sony nebo Electronic Arts. Navzdory pokračující expanzi se propouštělo i u polského CD Projektu, který se loni zbavil bezmála sto lidí. Vývojář Pawel Sasko, známý především jako návrhář questů vynikajícího Cyberpunku 2077 (naše recenze), myslel, že bude dalším z nich.

Znervózněl ve chvíli, kdy si ho jeho nadřízený zavolal na nečekanou schůzku, aby mu poté ještě zdůraznil, že má přijít osobně, nikoli jen volat přes telefonního klienta. Když se pak dostavil do jeho kanceláře a tam na něj čekal ještě ředitel celé společnosti, krve by se v něm nedořezal. „Dva nejdůležitější lidé v naší společnosti. A já si říkám: „Vyhodí mě? Tohle se teď děje? Co by tu jinak tihle lidé dělali?“ zavzpomínal Sasko pro podcast Flow Games na moment, který mu zásadně změnil život.

Ovšem úplně jiným směrem, než se původně obával. Místo výpovědi od svých vedoucích totiž dostal nabídku stát se vedoucím nově vznikající pobočky v Bostonu, která bude mít na starost vývoj pokračování Cyberpunku. CD Projekt se už totiž nechal slyšet, že druhý díl by měl mít daleko víc „americkou“ atmosféru, než tomu bylo u toho prvního.

Každopádně na výsledek jejich práce si ještě dlouho počkáme, aktuálně má prioritu vývoj Zaklínače 4 (viz náš článek).