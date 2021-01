Spoluzakladatel CD Projektu se omluvil za Cyberpunk, slíbil konec přesčasů

I když po řadě odkladů Cyberpunk vyšel pouhých 20 dnů před silvestrem, stačil se stát nejdůležitější hrou roku. Na jednu stranu šlo o fantastický zážitek, který ocenili jak kritici (viz naše recenze), tak hráči (viz vítězství v naší anketě o hru roku). Na tu druhou ovšem také byl (a částečně stále je) dokonalou ukázku toho, co je na dnešním herním průmyslu špatně.

Při snaze dostat hru na každou aktuální platformu byli vývojáři nuceni pracovat po dlouhé měsíce na přesčasech, přesto se jim to nepovedlo a na konzolích minulých generací dopadl Cyberpunk ostudně (viz náš článek).

Nyní se k celé situaci v pětiminutovém videu vyjádřil i jeden ze zakladatelů studia CD Projekt Marcin Iwinski (k dispozici jsou i české titulky).

V první řadě se hráčům omluvil a všechnu vinu za neuspokojivý stav na konzolích v době vydání vzal na sebe. Na PC verzi je oproti tomu prý hrdý, i když si je plně vědom, že ani ona nebyla bezchybná. Poté nastínil, jak moc komplikovaný vývoj takto komplexní hry je, a v závěru videa samozřejmě slíbil nápravu.

Prioritou pro celý tým je aktuálně náprava starých chyb, až poté se budou soustředit na následná DLC a verze optimalizované přímo pro konzole nové generace. Poučen z minulých odkladů tentokrát nezveřejnil žádná konkrétní data, ze slepého grafu je patrné jen to, že první přídavky zdarma budou někdy v polovině roku, next-gen update pak až v jeho závěru.

Rozvrh dalšího vývoje Cyberpunku je už raději bez konkrétních dat.

Co je pak důležité především pro samotné vývojáře, je fakt, že se tentokrát už opravdu chtějí vyhnout všem přesčasům.

Iwinskiho projev působí upřímně a je patrné, že ztráta důvěry fanoušků ho velmi mrzí. Na druhou stranu je jasné, že ani toto prohlášení nejagresivnější část komunity neuklidní. Někteří lidé prostě mají z potíží dlouho hypované hry škodolibou radost a neuspokojilo by je, ani kdyby se vývojáři vyváleli v dehtu a peří.

Nenechte se ovlivnit internetovými mudrlanty a nejlépe si udělejte názor sami. Cyberpunk 2077 je sice možná stále poněkud neopracovaný, ale pořád diamant.